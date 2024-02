Aston Martin F1: Trots dat team tijdens vormdip bij elkaar bleef

In de eerste negen Grands Prix van het Formule 1-seizoen van 2023 stond het team van Aston Martin Racing zeven keer op het podium. Er werd dan wel geen race gewonnen, maar de formatie uit Silverstone leek lange tijd de naaste belager van het oppermachtige Red Bull Racing. Dat was een verrassing, een jaar ervoor werd de renstal namelijk slechts zevende. In de ontwikkelingsstrijd bleek echter dat zij het hoge niveau van de concurrentie niet bij kon benen en aan het einde van het seizoen stak ook McLaren in het constructeurskampioenschap voorbij. Onderaan de streep is Aston Martin als vijfde in die strijd geëindigd.

Ondanks dat in het verloop van het seizoen de prestaties tegenvielen, werd de rust altijd bewaard. Er was nauwelijks kritiek vanuit de coureurs in de media en teambaas Mike Krack vertelt dat ook intern geen negatieve sfeer ontstond. Dat het team ondanks de ietwat teleurstellende prestaties goed bleef samenwerken, vervult de Luxemburger met trots. "Ik denk dat beide coureurs last hadden van het karakter van de auto", verklaart de topman. "Ik ben heel blij met de manier waarop we dit aangepakt hebben. We lieten ons niet gaan tegenover de media, gaven elkaar niet overal de schuld van en zijn niet tegenover elkaar gaan staan. Ik ben niet iemand die vaak trots is, maar de manier waarop we bij elkaar bleven maakt me wel trots."

Zenuwen bij Alonso

Fernando Alonso liet op maandag op social media weten dat hij - ondanks dat het zijn 21e seizoen in F1 wordt - met zenuwen aan zijn eerste dag in de fabriek van dit jaar begon. "De eerste dag van 2024 is best een emotionele. Mijn adrenalineniveau is op dit moment van het jaar het hoogst en dat is door de jaren heen niet veranderd", vertelt de 42-jarige coureur. "Ik voel nog altijd de vlinders. Ik ben continu aan het bedenken hoe we nog sneller kunnen worden en hoe ik een nog betere coureur kan zijn."

Om aan zichzelf te werken is Alonso al vroeg bezig met het bekijken van verbeterpunten. "Ik kijk races terug en zie de lijnen en strategieën van de andere teams en andere coureurs voorbijkomen", legt de tweevoudig wereldkampioen uit. "De gretigheid om als coureur beter te worden is er nog altijd. Ik stop niet met leren en stop niet met beter worden."