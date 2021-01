Aston Martin wil F1-top bestormen: "Ideale mix met Vettel erbij"

De formatie gaat in 2021 als Aston Martin door het leven, maar bouwt grotendeels voort op het fundament van Racing Point. Wel heeft de naamsverandering het team extra cachet gegeven en dienen de ambities daarmee in overeenstemming te zijn, aldus Szafnauer. "Met deze nieuwe naam, betrokken aandeelhouders, nieuwe investeringen en veel ervaring hebben we alle ingrediënten in huis om voor meer podia en overwinningen te vechten. Eind 2022 kunnen we bovendien een fantastische, nieuwe fabriek in Silverstone gebruiken. Dat geeft het team alle ruimte en infrastructuur om de ambities waar te maken." De oplevering van die fabriek is overigens al wel meermaals uitgesteld. Eerst zou het om augustus 2021 gaan, later augustus 2022 en inmiddels is de streefdatum verschoven naar het einde van dat jaar.

Voordat het zover is, worden eerst natuurlijk nog de creatie en de bijbehorende kleurstelling voor het F1-seizoen 2021 uit de doeken gedaan. Ook die planning is enigszins opgeschort. Zo sprak de nieuwe titelsponsor Cognizant eerder nog over een presentatie in februari, maar zet Szafnauer in op een maand later - wellicht ook samenhangend met de nieuwe F1-kalender. "We zullen het nieuwe Aston Martin Cognizant Formule 1-team officieel presenteren in maart, met onder meer een eerste blik op onze livery en het rijdersduo. De wereldwijde situatie van dit moment maakt de dingen iets lastiger en de tijdlijn ook anders, maar het ziet er wel goed uit."

'Vettel kan ook het beste uit Stroll halen'

Dat laatste is volgens de Roemeense Amerikaan ook van toepassing op het rijdersduo Vettel-Stroll. "Sebastian is een belangrijke aanwinst voor het team. Hij neemt de winnaarsmentaliteit met zich mee, ik weet zeker dat we allemaal ontzettend veel van hem kunnen leren." Dat geldt niet in de laatste plaats voor teamgenoot Stroll. "Lance heeft vorig jaar zijn beste seizoen tot dusver beleefd. Als wij hem de juiste middelen geven, dan kan hij het zeker team helpen om de doelstellingen te halen. We denken dat Sebastian het beste uit Lance kan halen, terwijl Lance hem andersom ook hard zal pushen. Kortom: we zijn blij met onze line-up voor 2021. We hebben nu een ideale mix van ervaring, de knowhow om races te winnen en puur talent."

Waar Szafnauer het heeft over de doelstellingen wordt ook snel duidelijk dat die ambities ver reiken. Zoals teameigenaar Lawrence Stroll al eerder heeft aangegeven wil de groene brigade niets minder dan de top van de koningsklasse bestormen. "We hebben al meer dan dertig jaar [onder verschillende namen] aan de Formule 1 deelgenomen en daarin vaak boven allerlei verwachting gepresteerd", vervolgt Szafnauer. "Eerst wilden we graag het meest efficiënte team van de grid worden, nu hebben we de kans om onszelf te profileren als topteam - waarbij we de efficiëntie wel moeten behouden. Op die manier kunnen we een nieuw hoofdstuk aan de toch al rijke geschiedenis van Aston Martin toevoegen."

