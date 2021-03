Formule 1-terugkeer Aston Martin wekt belangstelling sponsoren

Met de nieuwe merkidentiteit heeft het team uit Silverstone een hele reeks nieuwe geldschieters aan zich weten te binden, variërend van titelsponsor Cognizant tot ‘denim partner’ Replay en bierleverancier (0,0%!) Peroni.

Otmar Szafnauer is trots op de aantrekkingskracht die Aston Martin op geldschieters heeft, zo vertelt hij in een interview met persbureau Reuters. “Ze willen allemaal deel uitmaken van de reis die we maken. De naam Aston Martin, gecombineerd met wat we hier aan het doen zijn en onze toekomstplannen, hebben dit jaar inderdaad veel [nieuwe] sponsors aangetrokken.”

Met het afscheid van de naam Racing Point neemt het team dus ook afscheid van de opvallende roze kleurstelling waarmee het de afgelopen jaren reed. Die opmerkelijke livery kwam er op uitdrukkelijk verzoek van titelsponsor BWT. Dat Oostenrijkse bedrijf leek met de komst van Cognizant als nieuwe titelsponsor afscheid te nemen van de stal uit Silverstone, maar vorige week werd bekend dat BWT ook in de toekomst verbonden blijft aan Aston Martin.

Het aantrekken en behouden van (nieuwe) sponsors is op zich al een overwinning in een tijd waarin corona de wereld in een financiële en economische crisis dreigt te storten. Dat geldschieters toch vertrouwen hebben in Aston Martin is deels toe te schrijven aan de reputatie en historie van het merk zelf en deels aan het verhaal van Lawrence Stroll, denkt Szafnauer. “Een deel is ervan is zeker aan Aston Martin te danken en een deel ervan is Lawrence en de ambitie van de eigenaar. Het moet een combinatie van die twee zaken zijn.” Dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel dit seizoen bij Aston Martin onder contract staat, heeft ook iets geholpen, vervolgt Szafnauer. “Ik denk dat het vastleggen van Sebastian ondergeschikt is, maar het laat wel onze ambitie zien.”

Die ambitie is een stuk groter dan in de roze tijden van Racing Point. Aston Martin wil voortborduren op de ritzege van Sergio Perez, vorig jaar in Bahrein. “Als we verder kunnen gaan waar we vorig jaar zijn gebleven en in de meeste races de derde snelste auto op de grid hebben, meerdere keren op het podium staan en een race kunnen winnen of in ieder geval mee kunnen dingen naar een overwinning, dan doen we het goed”, besluit Szafnauer.