Aston Martin F1-teambaas: “Wist dat het een flinke uitdaging ging worden”

Aston Martin heeft dit jaar een nieuwe teambaas met Mike Krack. De Luxemburger heeft het stokje overgenomen van Otmar Szafnauer, die de overstap naar Alpine heeft gemaakt. Krack kan zijn borst meteen natmaken, want de renstal uit Silverstone is rampzalig aan het Formule 1-seizoen 2022 begonnen. Aston Martin scoorde dit jaar nog geen enkel punt en staat daarmee onderaan in het kampioenschap. De laatste race in Australië verliep helemaal dramatisch voor Krack en zijn team: Lance Stroll en Sebastian Vettel reden beiden meerdere keren schade gedurende het weekend.

“Ik had veel vragen toen ik benaderd werd voor deze functie en toen ik antwoorden kreeg op deze vragen, realiseerde ik me dat het een flinke uitdaging zou worden”, laat Krack aan onder andere Motorsport.com weten. “Het zou makkelijk zijn geweest om daarvan weg te lopen.”

Krack stapte dus in wetende dat hem geen gemakkelijke taak wachtte. “Ik heb nooit het idee gehad dat het eenvoudig ging worden. En ik moet zeggen dat de eerste drie races écht niet makkelijk waren”, aldus Krack, die in het verleden voor Sauber werkzaam was in de Formule 1, onder meer als race-engineer van Felipe Massa. “Op het moment hebben we nog niet alles voor elkaar en we zullen hard moeten werken om wel zover te komen. Er is geen tovermiddel.”

Weinig in de fabriek

Krack geeft toe dat hij nog bezig is om zijn weg te vinden in het team. Door het drukke schema aan het begin van het seizoen heeft hij nog niet veel tijd kunnen doorbrengen in de fabriek in Silverstone. “Het is natuurlijk belangrijk om te weten wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is”, vertelt hij. “Als je meteen op pad moet omdat er races zijn, heb je het plaatje iets minder scherp dan wanneer je eerst drie maanden in de fabriek zou doorbrengen. Ik ben hier nu zes of zeven weken, dus het is allemaal nog steeds vrij nieuw voor me. Het zal aan mij zijn om met mensen in gesprek te treden en vast te stellen hoe we ervoor staan en wat we moeten verbeteren.”

Hij kan daarbij hulp verwachten van de nieuwe technisch directeur Dan Fallows, die van Red Bull Racing is overgekomen. Krack: “Zoals je misschien wel weet, is Dan ook nieuw in het team gekomen. We zullen met elkaar gaan zitten en een duidelijk plan opstellen voor hoe we de auto gaan ontwikkelen, hoe we de prestaties gaan verbeteren en hoe we de structuur van het team verder gaan versterken. Het mag duidelijk zijn dat de performance van de auto momenteel een zwakte van ons is. We zullen in de komende weken kijken hoe we ons kunnen verbeteren.”