Aston Martin F1 Team presenteert Krack als nieuwe teambaas

Bij Aston Martin en Alpine is de stoelendans voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2022 volledig op gang gekomen. Szafnauer wordt al langere tijd in verband gebracht met Alpine en nadat zijn vertrek bij Aston Martin vorige week officieel is geworden, lijkt niets die overstap meer in de weg te staan. Dat geldt des te meer doordat Marcin Budkowski, die de dagelijkse leiding bij Alpine juist voor een belangrijk deel in handen had, donderdag ook zijn afscheid wereldkundig maakte.

Vervolgvraag luidde hoe Aston Martin het vertrek van Szafnauer zou opvangen. Het doorschuiven van voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh leek de meest logische oplossing, maar Aston Martin heeft toch enigszins verrassend voor een externe aanwinst gekozen. De keuze is daarbij gevallen op Mike Krack, die voor het eerst als teambaas aan de slag gaat in de Formule 1.

Ervaring in F1 en met Vettel

Wel kan Krack rekenen op meerdere jaren Formule 1-ervaring als chief engineer van BMW-Sauber. Nadien werkte hij onder meer voor Hitech, Porsche, namens BMW in de DTM en de voorbije jaren zelfs als topman van BMW Motorsport. In die hoedanigheid overzag hij de Formule E- en IMSA-projecten van het merk uit München en was hij ook betrokken bij het geplande LMDh-project van BMW, waar overigens ook de 24 uur van Le Mans deel van uitmaakt.

Met de benoeming tot Aston Martin-teambaas keert Krack anno 2022 terug in de koningsklasse. “Ik werk al meer dan 20 jaar in de autosport en heb in 2006 en 2007 ook al met Sebastian Vettel in de Formule 1 mogen werken toen ik nog engineer was bij BMW-Sauber en hij de testrijder van ons team was”, zo laat Krack in een eerste reactie weten. “Ik heb enorm veel respect voor zijn kwaliteiten en het zal fantastisch zijn om dit jaar weer verenigd te worden met Seb. Lance Stroll is ook een zeer getalenteerde coureur, waardoor ik er eveneens naar uitkijk om met hem te kunnen werken. Sowieso is Aston Martin één van de allermooiste automerken ter wereld en ik vind het een geweldige eer om door hen te zijn gevraagd voor deze leidinggevende functie in de Formule 1.”

Waar Krack niet kan wachten om in de Formule 1 aan de slag te gaan, denkt Aston Martin de ideale opvolger van Szafnauer in huis te hebben gehaald. “Mike Krack is precies de dynamische en moderne teambaas die we zoeken en die samen met de leidinggevenden Lawrence Stroll en ikzelf het succes wil behalen waar we als team naar streven”, laat Whitmarsh weten. "Mike heeft bij BMW en Porsche topfuncties bekleed en heeft ook een technische achtergrond in de Formule 1 bij Sauber. Daardoor beschikt hij over een ideale mix van ervaring en kennis en is hij de ideale keuze voor ons.”