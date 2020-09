In 2021 wordt het huidige Racing Point omgedoopt tot Aston Martin F1 Team, nadat teameigenaar Lawrence Stroll eerder dit jaar flink investeerde in de Britse sportwagenfabrikant. De ambities werden kracht bijgezet door viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vast te leggen. Bovendien neemt het personeelsbestand met twintig procent toe en komt er een nieuwe fabriek.

Aston Martin racet volgend jaar in de traditionele Britse groene kleuren, daterend uit de tijd dat teams nog uitkwamen in de nationale kleuren. Die livery wordt wat donkerder dan de huidige kleuren waarmee Aston Martin in actie komt in het FIA World Endurance Championship. Coureur Lance Stroll bevestigde voorafgaand aan de Grand Prix van Rusland het nieuws: “Volgens mij wordt het ‘British racing’ groen. Het design wordt best gaaf.”

Motorsport.com heeft vernomen dat de eerste ontwerpen van de livery reeds voorgelegd zijn aan het management. Het kleurschema zal echter ook het felle roze van de huidige titelsponsor BWT behouden. Naar verluidt zijn de eerste voorstellen afgewezen omdat er niet voldoende roze in zou zitten.

