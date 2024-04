Aston Martin F1 slaat slag en legt Alonso voor meerdere jaren vast

Donderdagavond heeft Aston Martin naar buiten gebracht dat Fernando Alonso ook na het huidige Formule 1-seizoen voor het team uitkomt. De huidige overeenkomst van de Spanjaard liep eind 2024 af en mede daardoor werd hij in verband gebracht met een sensationele transfer, maar in plaats daarvan heeft hij zijn verbintenis bij Aston Martin met meerdere jaren verlengd. Alonso blijft zodoende in ieder geval tot en met eind 2026 in dienst van de renstal uit Silverstone.

"Het is fantastisch nieuws dat we Fernando's toekomst bij Aston Martin voor de lange termijn hebben veiliggesteld", zegt teambaas Mike Krack over de contractverlenging van Alonso. "We hebben de afgelopen achttien maanden een sterke werkrelatie opgebouwd en we delen de vastberadenheid om dit project succesvol te laten worden. De afgelopen maanden was er een constante dialoog en Fernando heeft woord gehouden: toen hij besloot dat hij verder wilde racen, sprak hij eerst met ons. Fernando heeft laten zien dat hij in ons gelooft en wij geloven in hem. Fernando is hongerig naar succes, rijdt beter dan ooit en is fitter dan ooit. Ook is hij volledig toegewijd om Aston Martin competitief te maken."

Geen overstap, maar nieuwe samenwerking met Honda

Alonso verkaste begin 2023 naar Aston Martin en de samenwerking kende een uitstekende start, want afgelopen jaar stond hij acht keer op het podium op weg naar de vierde plek in het kampioenschap. Dit seizoen verloopt tot dusver wat moeizamer, al staat hij na de eerste vier Grands Prix keurig achtste in de titelstrijd. Wel werd hij de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer. Als gevolg van het vertrek van Lewis Hamilton werd hij genoemd als optie voor Mercedes, terwijl hij ook aan Red Bull Racing werd gelinkt.

In plaats daarvan blijft Alonso in ieder geval de komende twee seizoenen bij Aston Martin. Zodoende racet de 42-jarige coureur uit Oviedo ook in 2026 voor het team onder de nieuwe technische reglementen. Opvallend genoeg stapt Aston Martin dat jaar over op krachtbronnen van Honda, het Japanse merk waar Alonso in zijn tweede periode bij Honda nog een moeizame relatie mee had. Die spanningen lijken echter verleden tijd. "Deze meerjarige deal met Fernando loopt door tot in 2026, wanneer we aan onze fabriekssamenwerking met Honda beginnen", vervolgt Krack. "We kijken ernaar uit om meer onvergetelijke momenten te creëren en samen meer successen te boeken."