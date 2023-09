Aston Martin had moeite met het Autodromo Nazionale Monza, dat weinig weinig downforce vereist. Fernando Alonso pakte na iets minder dan anderhalf uur racen slechts twee punten, terwijl Lance Stroll ver buiten de top-tien finishte op een zestiende plek. Door het sterke resultaat van Ferrari, is de Scuderia in het constructeurskampioenschap voorbij aan de heren en dames uit Silverstone. Voor Aston Martin was de Italiaanse Grand Prix een pijnlijke herinnering aan de zwakheden op snelle F1-circuits. Teambaas Mike Krack hoopt dat zijn formatie voor de Grand Prix van Las Vegas de zaken in kaart heeft gebracht, aangezien het circuit over de Strip ook lange rechte stukken bevat.

"Schadebeperking is het juiste woord", trapt de Luxemburger af tegenover Motorsport.com. "We zijn alleen wel een plek aan Ferrari verloren. Het belangrijkste is mijns inziens dat we de geleerde lessen toepassen in Las Vegas en alvast meenemen voor volgend jaar. Afgelopen jaar liepen we tegen soortgelijke problemen aan. We moeten echt een stap zetten op dit soort banen." Op de vraag of er iets in de pijplijn zit om de moeilijkheden aan te pakken, antwoordt Krack. "Er is nog een lijst van zaken die we voor het einde van het seizoen willen brengen. Volgens mij is Vegas de voorlaatste race. We hopen dat een aantal updates ons daar gaat helpen."

Voordat F1 naar de gokstad reist, staan er nog een hoop andere Grands Prix op het programma. De eerstvolgende halte op de kalender is Singapore. Ondanks een licht gewijzigde lay-out verwacht de chef dat Aston Martin daar competitiever zal zijn. "De karakteristieken veranderen minimaal", zegt hij over de wijzigingen op het Marina Bay Street Circuit. "Het verandert een klein beetje. Natuurlijk wordt de baan sneller als je vier bochten weghaalt, maar het karakter blijft nagenoeg gelijk. De baan moet in ieder geval meer bij ons passen. Ik denk in ieder geval dat het beter gaat dan op Monza, al moeten we de gaten blijven dichten door stappen te zetten. We moeten kijken of dit in Singapore al gebeurt, maar het moet op banen als Monza sowieso beter", besluit Krack.