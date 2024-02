Aston Martin F1 overtuigd: Kunnen Alonso langer aan ons binden

Na een succesvol eerste jaar samen heeft Krack er nooit een geheim van gemaakt dat hij hoopt op een langere samenwerking met Fernando Alonso. De F1-kampioen van 2005 en 2006 bezorgde het team uit Silverstone maar liefst acht podiumplaatsen en was goed voor 206 van de 280 punten. Alonso zelf heeft aangegeven dat Aston Martin zijn prioriteit is als hij langer door wil in de Formule 1, maar stelde zich ook open voor andere teams door te benadrukken dat hij straks de enige wereldkampioen van het veld is die beschikbaar is doordat zijn contract dit jaar afloopt.

Het leken vanzelfsprekende contractonderhandelingen te worden, totdat het nieuws naar buiten kwam dat Lewis Hamilton in 2025 van Mercedes naar Ferrari verkast. Het silly season is daardoor al vroeg begonnen, aangezien Alonso al in verband is gebracht met dat zitje. Dat het zo vroeg zou gebeuren, had Krack niet verwacht. "We wisten altijd al dat het een spannend jaar zou worden met veel geruchten", zegt de Aston Martin-teambaas. "Maar om eerlijk te zijn houden we van Fernando. We hebben een goede band met Fernando. Hij is een integraal lid van het team. Onze relatie is gebaseerd op vertrouwen en openheid. Eerlijk gezegd zouden we het geweldig vinden om met Fernando door te gaan tot 2025 en de jaren daarna."

Ook al lijkt het dus wat lastiger te worden om Alonso vast te houden, heeft Krack er alle vertrouwen in dat Aston Martin in staat is om de Spanjaard ervan te overtuigen om te blijven. "We hebben twee geweldige coureurs", benadrukt de Luxemburger. "Zij zijn zo geïntegreerd in het team dat we er alles aan doen om ze te behouden. Ik begrijp je vraag. Zoals gezegd is het silly season in volle gang. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we kunnen bereiken wat we willen, namelijk doorgaan met beide coureurs in 2025 en de toekomst."

Waar Alonso een sterk seizoen genoot, was dat van teamgenoot Lance Stroll minder succesvol. Hij kon het tempo vaak niet bijbenen en stond geen enkele keer op het podium, al kwam hij in Australië met de vierde plaats nog wel in de buurt. Krack is desondanks overtuigd van het kunnen van de 25-jarige Canadees. "Zijn seizoen begon moeizaam door blessures", doelt hij op de valpartij met de fiets voor de testdagen van 2023. "We moeten echt zijn vechtlust in die tijd bewonderen. We hadden een auto die vrij competitief was. Ondanks de blessure leverde hij geweldige prestaties af." De teambaas weet bovendien dat beide coureurs in staat zijn om goed te presteren, mits zij een goede auto krijgen. "Als wij ze de middelen geven, dan leveren zij de resultaten", besluit Krack.