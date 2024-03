Aston Martin F1: Oude vos Alonso houdt het team altijd scherp

In Saudi-Arabië slaagde Fernando Alonso erin om ronde na ronde George Russell in de Mercedes W15 achter zich te houden om zo op de vijfde plaats te eindigen. In dat duel liet de 42-jarige Spanjaard zijn ervaring voor zich spreken, zoals teambaas Mike Krack opmerkt. "Hij vroeg in feite om een Plan B", zegt Krack. Met die vraag gaf hij niet alleen het team iets om over na te denken, maar de concurrentie werd zo ook op het verkeerde been gezet. "Fernando plaagt je altijd, je moet oppassen of hij er echt eerlijk over is, want hij weet dat hij alle strategieën al kent en hij weet waar de rest staat."

"Soms doet hij het zelfs met opzet omdat hij weet dat de concurrentie meeluistert. Hij is dus een oude vos", vervolgt Krack. "Maar hij houdt ons altijd scherp. Zodra je denkt dat je het een ronde kunt aflezen, komt er een boordradiobericht en zegt hij: 'Hoe zit het met Plan B?' Zoals Fernando altijd doet. We keken toen dus naar Plan B, maar je eindigt met Plan B niet waar je nu rijdt."

Dat Alonso in staat was om Russell achter zich te houden, kan ook op lof rekenen van de Luxemburger. De F1-kampioen van 2005 en 2006 kon Russell op dusdanige afstand houden, dat hij lange tijd geen DRS kreeg. "Het was een vrij sterke [race]. We wisten dat George achter ons reed, hij had een goed tempo en we wilden hem niet binnen DRS-afstand krijgen. Het schommelde dus de hele tijd tussen 1 en 1,5 seconde. Dan is het altijd een kwestie van hoeveel ga je managen en hoeveel ga je pushen tot het einde? Maar hij heeft het gemanaged zoals waarschijnlijk niemand anders dat kan", stelt Krack. "Ik weet niet waar hij die gaten vandaan haalde. Naar mijn mening zat hij er altijd bovenop."

Krack heeft al de wens uitgesproken om ook in 2025 door te gaan met Alonso, al gaf de coureur zelf onlangs aan dat hij eerst bij zichzelf te rade moet gaan over zijn toekomstplannen. Hij wilde binnen enkele weken een besluit nemen en Aston Martin niet te lang laten wachten. Krack weet echter ook dat er met veel aflopende contracten en de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025 veel bewegingen op de rijdersmarkt in gang zijn gezet. "Het is geen geheim dat hij eerst voor zichzelf wil bepalen wat hij wil doen", aldus de teambaas. "En het is ook geen geheim dat ik blijf zeggen dat we door willen gaan met Fernando. Ik heb ook gezegd dat het belangrijkste is dat we hem een snelle auto geven zodat hij in dit project en het team gelooft. Al het andere moeten we de komende weken bespreken. Op dit moment is het duidelijk dat een coureur van zijn kaliber voor iedereen aantrekkelijk is. Maar we zullen proberen hem te behouden."