Aston Martin F1 tempert verwachtingen: "Team groeit niet lineair"

Vorig Formule 1-seizoen was Aston Martin Racing de grote verrassing. De Britse renstal verbaasde in de eerste races van het jaar door met Fernando Alonso regelmatig op het podium te staan. De resultaten vallen in die context dit seizoen tegen. Podiumplaatsen zijn tot nu toe niet behaald en in het constructeurskampioenschap is het gat naar de top-vier 66 punten. Er is echter geen paniek bij teambaas Mike Krack. De Luxemburger gelooft dat de renstal nog in opbouw is en dat er tijd nodig is om vooraan mee te doen.

"Er zijn maar weinig bedrijven waar je zo weinig tijd krijgt als in de Formule 1. Het is het omgaan met de verwachtingen binnen het team en de verwachtingen die de buitenwereld heeft", vertelt Krack tegenover onder andere Motorsport.com. "Vorig jaar overstegen we onze verwachtingen gigantisch en langs die meetlat worden we nu gelegd. Daarom moeten we dit jaar in perspectief zien."

De verwachtingen zijn mede door de woorden van teameigenaar Lawrence Stroll flink hoger. De Canadees vertelde na de overname van de renstal in 2021 dat hij binnen vijf jaar mee te willen doen om de titel. Dat zit er voorlopig niet in, maar de einddatum voor dat doel is pas 2026. Krack is er van overtuigd dat de doelstelling gehaald kan worden, maar waarschuwt dat Aston Martin geen lineaire groei doormaakt. "Vorig jaar zei je dat we boven verwachting presteerden. Nu liggen we achter op schema", vertelt hij. "Vorig jaar ging het beter dan gedacht. Dit blijft op en neer gaan en dat hangt af van wat de concurrenten doen. Het is een beetje als de aandelenbeurs."

Het is voor Krack aanlokkelijk om van het eigen plan af te stappen en voor agressievere upgradepakketten te gaan. Toch peinst de teambaas er niet over om dat te doen. "We weten op welke manier we ons willen ontwikkelen. Er komen geweldige partners aan als Honda en met Aramco hebben we al een hele goede. Er is geen reden om negatief te zijn", besluit de teambaas.