Aston Martin F1: Moeten auto beter maken om Alonso te behouden

Aston Martin kende dit jaar een minder goede seizoenstart dan in 2023, maar Fernando Alonso lijkt nog altijd goed in zijn vel te zitten. Hij zou de Grand Prix van Japan in zijn persoonlijke top-vijf zetten omdat hij en het team daar naar eigen zeggen beter gepresteerd hebben dan mogelijk zou moeten zijn. Voor Aston Martin zijn die opmerkingen positief nu het probeert om Alonso te behouden voor het seizoen 2025. Teambaas Mike Krack erkent dat het wel beter moet, wil Alonso inderdaad zijn handtekening onder een nieuw contract zetten. "We moeten absoluut meer [performance] vinden", zegt Krack. "Maar als hij in het gevecht kan zitten en niet in een niemandsland terechtkomt, dan is dat al een eerste stap. En dan zullen we niet stoppen. We zullen gedurende het seizoen met onderdelen komen om hem gemotiveerd en tevreden te houden bij Aston Martin."

Meerdere coureurs hebben het over een top-vijf van teams gehad in de eerste races. Alonso stelt dat Aston Martin daar ook toe behoort, maar het gat naar Red Bull Racing, Ferrari, McLaren en Mercedes is nog te groot volgens de tweevoudig Formule 1-kampioen. Alonso is wel genoemd als mogelijke opvolger bij Mercedes, al zijn de prestaties van dat team niet veel beter dan die van Aston Martin. "Dat laat zien hoe ver we zijn gekomen in een kort tijdsbestek", stelt Krack. "Maar we staan nog lang niet waar we willen staan. De Formule 1 is ontzettend competitief. Ik ben het ermee eens dat er op dit moment twee blokken zijn", doelt hij op de top-vijf teams vergeleken met de onderste teams. "Dat is goed. Maar we willen meer naar voren staan binnen die [eerste] groep. We zijn al in een aantal races niet de laatste van die groep geweest, zoals vandaag en twee weken geleden. We moeten proberen dat vast te houden en meer naar voren zien te komen."

Aston Martin stapt vanaf 2026 over op Honda-motoren als onderdeel van een exclusieve deal met de Japanse motorleverancier. Samen met de ontwikkelingen in Silverstone, waar een nieuwe campus is gebouwd met onder meer een nieuwe windtunnel en simulator, ziet Krack zijn team als een interessante optie voor veel coureurs, onder wie Alonso. "Wanneer het allemaal gereed is, zijn we samen met Honda zeker een aantrekkelijke optie – meer dan twee jaar geleden het geval was. We weten ook dat het allemaal mooi is om dit soort dingen te hebben. Daar word je alleen op afgerekend. En dat is het belangrijkste."