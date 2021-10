Het Aston Martin F1 Team bekijkt de mogelijkheid om de kleurstelling voor 2022 te veranderen. De huidige donkergroene livery komt niet zo goed tot zijn recht als men had gehoopt. Het team is blij met hoe de kleuren in realiteit uitkomen, maar dit komt op televisie en foto’s minder goed tot uiting. Vanuit bepaalde hoeken blijkt de donkergroene Aston Martin zelfs nauwelijks te onderscheiden van de zwarte Mercedes F1-bolide.

Teambaas Otmar Szafnauer liet eerder dit jaar al weten dat de schakering van de kleur groen heroverwogen wordt: “In de zon, wanneer je de wagen in het echt ziet, is het een schitterende kleur. Maar op televisie mag het er wel wat beter uitspringen, zonder het groen te verliezen dat je in het echt ziet. Ik weet niet of dat kan, maar dat willen we graag veranderen.”

Deze week werden in de fabriek in Silverstone de eerste gesprekken over de kleurkeuze voor 2022 gevoerd. Szafnauer waarschuwt echter dat het team niet zomaar elke kleur kan kiezen, aangezien de verf een significante impact kan hebben op het gewicht van de wagen. Toen Motorsport.com hem vroeg naar de stand van zaken over de livery, legde de teambaas uit: “Het staat net op de agenda. We hebben een overleg gehad met het senior management, over welk deel van de auto we komend jaar gaan verven en in welke kleur. Gewicht is echter een grote factor. We moeten zoveel mogelijk gewicht besparen, dus we zitten midden in dat proces.”

Aston Martin is niet het enige team dat flink aan de bak moet om de wagen zo dicht mogelijk bij het minimumgewicht voor 2022 te krijgen. De nieuwe reglementen, inclusief strengere eisen aan de crashtests, plus grotere wielen en remmen, zorgen voor een aanzienlijke toename van de massa van de auto’s. Vanwege het budgetplafond kunnen teams ook niet meer ongestraft kiezen voor dure, lichte materialen. Komend jaar moeten de bolides minimaal 792 kilogram wegen, maar veel teams vrezen dat het lastig wordt om daarbij in de buurt te komen.