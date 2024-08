Aston Martin F1 erkent: Druk is enorm, maar Stroll heeft geduld

Na een sterk 2023 komt Aston Martin dit F1-seizoen flink tekort. Waar de formatie afgelopen jaar zes podiumplaatsen scoorde in de eerste acht races, staat het nu in de zomerstop op slechts 73 punten. De equipe is teruggezakt tot de vijfde stek in de rangschikking. Bovendien werkte het grote updatepakket van Imola, met onder meer een nieuwe voorvleugel en vloer, niet naar behoren.

Op de vraag hoe teameigenaar Lawrence Stroll naar de situatie kijkt, zegt teambaas Mike Krack in een exclusief interview met Motorsport.com: “Nou, ik denk dat twee aspecten een rol spelen. Het eerste is: welke progressie boek je in de loop der jaren ten opzichte van de concurrentie? Je hebt ambitieuze doelen en je probeert die te behalen. En daar heb je soms discussies over. Je hebt een plan en je weet dat je niet van de zevende naar de eerste plaats kunt oprukken. Dat is niet mogelijk. Daar is veel voor nodig. We weten wat we in de toekomst nodig hebben. Dat is een ding.”

Daarnaast speelt realisme en geduld een cruciale rol, zo legt de Luxemburger uit. “Wanneer je upgrades introduceert en die niet de performance opleveren die zou moeten, dan neemt de druk toe. En dat is ook terecht. De perceptie van buitenaf is niet onjuist. De perceptie intern is: enorme druk. Want de Imola-upgrade leverde niet op wat we dachten dat het zou opleveren. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Ik snap dat er op dat vlak minder geduld is. Lawrence loopt echter al lang mee in dit wereldje. Hij weet heel goed hoe de Formule 1 werkt. Hij weet dat er tijd nodig is als iets niet goed werkt en dat verbeterd moet worden. Het kost tijd om onderdelen te produceren. Het is dus een combinatie van deze twee dingen. Het is niet een situatie waar we graag in zitten. We begonnen het seizoen als vijfde, we wilden dichterbij zitten. We hadden een plan om het gat naar de top te verkleinen, en dat heeft niet gewerkt.”

In een poging het tij te keren, heeft Aston Martin recentelijk het management versterkt. Voormalig Mercedes-motorenbaas Andy Cowell vervangt in oktober CEO Martin Whitmarsh.