Het vertrek van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari in 2025 heeft voor een vroege start van het silly season gezorgd. Meerdere coureurs zijn in verband gebracht met het zitje dat hij naast George Russell vrijmaakt, waaronder Carlos Sainz - die bij Ferrari plaats moet maken voor Hamilton - Alexander Albon en Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. Ook tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso is gelinkt aan het zitje, mede door zijn ervaring en gedrevenheid om weer races te winnen en voor titels te strijden. Zijn contract bij Aston Martin loopt dit jaar bovendien af, waardoor de ervaren coureur in gesprek kan met Mercedes.

Zelf heeft Alonso onlangs aangegeven dat hij eerst bij zichzelf te rade wil gaan over zijn volgende carrièrestap. De 42-jarige Aston Martin-coureur wil namelijk enkel door als hij weet dat hij competitief kan zijn en dat hij binnen enkele weken een beslissing over zijn toekomst wil nemen. Bij Aston Martin heeft teambaas Mike Krack er echter geen geheim van gemaakt dat hij ook in 2025 door wil met Alonso. Hij weet ook dat Alonso eerst zijn eigen afweging wil maken, alvorens er gesprekken kunnen plaatsvinden.

"Het is geen geheim dat hij eerst voor zichzelf wil bepalen wat hij wil doen", antwoordt Krack op een vraag van Motorsport.com. "En het is ook geen geheim dat ik blijf zeggen dat we door willen gaan met Fernando. Ik heb ook gezegd dat het belangrijkste is dat we hem een snelle auto geven zodat hij in dit project en het team gelooft. Al het andere moeten we de komende weken bespreken. Op dit moment is het duidelijk dat een coureur van zijn kaliber voor iedereen aantrekkelijk is. Maar we zullen proberen hem te behouden."

De vraag of hij interesse zou hebben in Max Verstappen, die door de onrust binnen Red Bull Racing ook gelinkt is aan Mercedes, ontwijkt de Luxemburger: "Voor zover ik weet heeft Max een contract." Ook op de 'wat als'-vraag wil Krack niet te veel ingaan. "Als ik 'ja' zou zeggen, dan ga je vragen 'en wat als Lewis beschikbaar zou zijn?' Laten we met beide voeten op de grond blijven."

Aston Martin is tot nu toe tevreden over de verrichtingen van Alonso en Krack stelt dat het belangrijk is om hem te behouden, aangezien hij het hele team motiveert. "We hebben het vorig jaar al gezien toen hij hier arriveerde. Het is niet alleen wat hij meebrengt aan talent en racevaardigheid, daar hoeven we het denk ik niet over te hebben. Hij voegt iets extra's toe aan het team door iedereen aan te sturen, te pushen en te motiveren. En hij geeft het goede voorbeeld, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat is iets wat het hele team besmet, dat is iets wat je wil behouden", besluit Krack.