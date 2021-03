Aston Martin: "Nieuwe regels kosten teams met lage rake een seconde"

Het Formule 1-reglement is dit jaar relatief stabiel gebleven, al is de achterste vloersectie aangepakt om in totaal tien procent downforce te verliezen. Dat laatste is in de praktijk niet helemaal het geval gebleken, doordat teams een deel van het verlies hebben opgevangen. Zoals Lewis Hamilton al aangaf, zou dat voor teams met een hoge rake - waarbij de achterkant verder omhoog staat ten opzichte van de voorkant - makkelijker zijn.

Wereld van verschil met vorig seizoen

Hamilton sprak van een bewuste poging om Mercedes af te stoppen, al wil Szafnauer niet zo ver gaan. "Toen wij de vorige keer op dezelfde lay-out in Bahrein reden, waren we op weg naar een podium. Een podium op eigen kracht bovendien, totdat de motor van Perez de geest gaf. We zijn nu niet eens in de buurt gekomen van die prestaties en dat is een direct gevolg van de reglementsveranderingen waar ieder team in 2021 mee te maken heeft. Als je de kwalificatietijden van vier maanden geleden en nu vergelijkt, dan zie je dat teams met een hoge rake een seconde hebben gewonnen ten opzichte van teams met een lage rake."

Het komt voor het team uit Silverstone aan als een gevoelige tik, vooral doordat de brigade is omgedoopt tot Aston Martin en er met Sebastian Vettel een viervoudig wereldkampioen is aangetrokken. Het zou het team van eigenaar Lawrence Stroll extra cachet moeten geven, al is dat vooralsnog niet te zien. "Ik ben hier natuurlijk niet blij mee, zeker niet voor onze fantastische coureurs en voor vijfhonderd mensen die deze auto hebben ontworpen en gebouwd. Hetzelfde geldt voor onze sponsoren en de fans. Dat gezegd hebbende, gaan wij er natuurlijk alles aan doen om de achterstand voor de komende races te verkleinen."

Geen excuus, data als bewijs

Dat wordt echter nog geen sinecure. Als het verschil daadwerkelijk in de rake zit, dragen teams met een lage rake dit nadeel het hele jaar mee. Of zoals Szafnauer dat formuleert: "Zelfs als we zouden willen, kunnen we dit jaar niet overstappen op hoge rake. Voor Mercedes geldt hetzelfde, zij kunnen het ook niet meer veranderen. Dat komt bijvoorbeeld doordat de ophanging gehomologeerd is en we daar niets aan kunnen doen." De teambaas benadrukt tot slot dat hij het rake-verhaal niet gebruikt als excuus, maar dat hij het simpelweg in de data kan zien. "Uit data van de test en dit weekend kunnen we gewoon aflezen dat teams met een lage rake harder worden geraakt, met name bij het achterste gedeelte van de vloer."