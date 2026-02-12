Aston Martin voegt extra koelsleuven toe na problemen met Honda-motor
Problemen met de Honda-power unit hebben ervoor gezorgd dat Aston Martin tijdens de eerste testdag de motor moest wisselen en zich over de koeling van de agressief ontworpen AMR26 moest buigen.
Foto door: Formula 1
Aston Martin kende in Bahrein een moeizaam begin van de testweek, nadat er tijdens de shakedown in Barcelona ook al veel baantijd verloren was gegaan voor de formatie uit Silverstone. Nadat het testprogramma in de ochtend volgens het team nog volgens plan was verlopen, werden er aan het begin van de middag afwijkingen in de data gevonden.
Technici van Honda gingen op onderzoek uit, in de hoop dat het programma zonder al te veel tijdverlies kon worden voortgezet. Na een grondige analyse bleek echter dat een volledige vervanging van de power unit noodzakelijk was, waardoor de AMR26 de rest van de dag werkloos in de garage bleef. Lance Stroll kwam zodoende niet verder dan 36 ronden, een bescheiden aantal vergeleken met veel andere teams - Williams was het meest productieve team met 145 ronden.
Los van het beperkte aantal ronden zijn er bij Aston Martin echter nog meer zaken die opvallen, te beginnen met het run plan, dat sterk leek op hoe het team in Barcelona te werk ging. Ook in Bahrein hanteerde Aston Martin een "begrensd" programma: Stroll kwam op het rechte stuk nooit boven de 300 kilometer per uur uit. Hoewel een begrensde topsnelheid helpt om goede data te verzamelen, verlaagt dit natuurlijk tegelijk de belasting van de power unit. Die bleef in dat deel van de ronde langdurig onder de 11.000 toeren, terwijl andere teams duidelijk hoger gingen.
De Aston Martin AMR26 zonder koelsleuven.
Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Gerelateerd aan de power unit zijn op de AMR26 nu wijzigingen te zien op het gebied van koeling. Na het vaststellen van de motorproblemen zijn extra koelsleuven toegevoegd, een teken dat het noodzakelijk was om de Honda-krachtbron onder de engine cover meer ademruimte te geven. Hoewel het werk aan de Honda-motor achter lijkt te lopen op schema, is de andere kant van het verhaal dat de AMR26 qua vormgeving bijzonder extreem is.
De sidepods waarin de radiatoren zijn ondergebracht, zijn zo smal mogelijk ontworpen. Ook de luchtstroom vanuit de driehoekige airbox is beperkter dan bij veel concurrenten, terwijl het bodywork rond de motorkap zo strak mogelijk is gehouden. Om die reden is er ook – duidelijker dan bij andere teams – een zichtbare bult aanwezig, waardoor warme lucht wordt afgevoerd. Alles in ogenschouw genomen is het dus niet zo vreemd dat het bodywork moest worden geopend om voor extra koeling te zorgen.
De Aston Martin AMR26 mét koelsleuven.
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
In het gebied waar de bult zich bevindt op de motorkap, heeft Aston Martin tijdens de eerste dag extra koelsleuven toegevoegd om de warmtehuishouding te verbeteren, al gaat dat wel ten koste van wat aerodynamische efficiëntie. Deze gaten zijn overigens niet de enige manier om warme lucht kwijt te raken. Zo is er laag bij het einde van de sidepods een opening aan weerszijden van de engine cover aangebracht, een concept dat doet denken aan het ontwerp van de RB20.
Na het oplossen van de problemen keerde Fernando Alonso donderdag terug op de baan, met als doel zoveel mogelijk kilometers te maken en data te verzamelen. In de ochtendsessie ging de Spanjaard 55 keer het circuit rond, waarmee hij slechts negen ronden minder reed dan Lando Norris in de McLaren. Zijn beste tijd bedroeg 1.38.960, waarmee hij ongeveer vier seconden verwijderd was van de tijd waarmee Charles Leclerc het eerste deel van de dag bovenaan afsloot.
