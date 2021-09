Aston Martin en Alpine beboet voor pitincident in kwalificatie

Omdat een goede slipstream op de lange rechte stukken van Monza een enorm voordeel oplevert, stuurden de teams hun auto’s tijdens de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix vlak achter elkaar de pits uit. Het leidde tot chaotische taferelen in de pits, met name aan het einde van het tweede kwalificatiedeel.

In de strijd om een plekje bij de laatste tien werden de overgebleven auto’s vrijwel tegelijkertijd op pad gestuurd. Sebastian Vettel werd tegelijkertijd met Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll op pad gestuurd, waarna de Duitser zich om een monteur van zijn eigen team moest manoeuvreren. Vervolgens kwam de viervoudig wereldkampioen bijna in aanraking met de Mercedes van Lewis Hamilton, die richting de pitmuur stuurde om een aanvaring te voorkomen. Op vrijwel hetzelfde moment haalde ook een monteur van Esteban Ocon gevaarlijke capriolen uit om zijn coureur tussen al het verkeer door de baan op te sturen. De monteur van Alpine liep dermate ver achteruit dat deze bijna van zijn sokken werd gereden door Vettel.

Geldstraf

De stewards besloten beide incidenten te onderzoeken en riepen na afloop van de kwalificatie vertegenwoordigers van Aston Martin en Alpine op het matje. Beide teams kregen vervolgens een boete opgelegd van €5.000,-.

“Meerdere auto’s warden op hetzelfde moment de pits uitgestuurd”, lichtten de stewards de straf voor Aston Martin toe. “De coureur van Auto 5 (Vettel) werd op pad gestuurd door zijn team, maar dit gebeurde op het moment dat ook de andere auto werd weggestuurd. De bestuurder van Auto 5 moest daardoor richting de fast lane sturen op het moment dat Auto 44 (Hamilton) voorbijreed. Deze moest daarop actie ondernemen om een aanrijding te voorkomen.”

Over het incident van Ocon oordeelden de stewards: “Het teamlid dat verantwoordelijk was voor het wegsturen van Auto 31 (Ocon) stapte achteruit in de pitstraat en kwam daardoor te dicht bij de fast lane terecht, op het pad van Auto 5. De stewards zien in dat ook leden van andere teams zo ver achteruit liepen, maar zij hinderden daarbij geen andere auto’s en bevonden zich niet in een dermate gevaarlijke situatie. In het geval van Auto 31 oordelen de stewards dat hierbij wel sprake was van onveilig handelen.”

Ondanks de gevaarlijke toeren wisten zowel Vettel als Ocon geen plekje in Q3 te bemachtigen. Vettel start de sprintkwalificatie zaterdag vanaf de elfde plek. Ocon mag als veertiende vertrekken.

