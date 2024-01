Aston Martin: Druk na povere F1-prestaties was zwaar voor Stroll

Het Formule 1-seizoen 2023 begon voor Lance Stroll met een valse start. Vlak voor aanvang van het seizoen brak hij zijn pols en een teen bij een crash op de racefiets. De Canadees miste weliswaar geen enkele race, maar in de eerste fase van het jaar had hij door de kwetsuren wel moeite om het tempo te volgen. Daardoor kon Stroll ook niet profiteren van de sterke AMR23, terwijl teamgenoot Fernando Alonso de podiums op dat moment aan elkaar reeg. Toen de vorm van Aston Martin richting de tweede seizoenshelft inzakte, begon Stroll juist weer fit te worden. Wel had hij moeite om zijn gemak te vinden in de bolide en zijn rijstijl aan te passen.

Zelf stelde Stroll dat zijn vormdip weinig impact op hem had, maar teambaas Mike Krack stelt nu dat de toegenomen druk toch wel wat met de coureur deed. "Het zijn jonge atleten en dit is echt zwaar voor ze. Ze willen presteren en als je niet presteert zoals je zelf verwacht, dan is dat voor iedereen moeilijk. Ik ben dus heel blij dat we het hebben kunnen omkeren", vertelde Krack. "Gedurende deze maanden en weken is er veel gepraat en wat ik echt bewonder, is dat we als team, en ook aan de kant van Lance, altijd hebben vastgehouden aan onze principes: hard werken, samenwerken en in elkaar geloven. Dat maakt me heel trots op dit team. Al die druk, die ook van jullie kwam, was echt zwaar voor Lance. Dat hij er samen met het team zo is uitgekomen, maakt ons denk ik veel sterker voor de toekomst."

Stroll wist uiteindelijk geen enkele podiumplaats te behalen in 2023 en sloot het seizoen af met 74 punten. Teamgenoot Alonso scoorde intussen 206 punten en mocht acht keer een bezoek aan het podium brengen. Krack oordeelt dat Stroll vooral pech heeft gehad dat Aston Martins sterkste periode precies samenviel met het moment dat de 25-jarige rijder uit Montreal niet fit was. "We mogen niet vergeten dat hij aan het begin van het seizoen, toen we in vergelijking met de concurrentie een sterke auto hadden, gehinderd werd door de blessures. En toen de auto iets minder goed was, kwam hij zelf weer beter in vorm."

En hoewel de achterstand vergeleken met Alonso op papier heel groot was, zag Krack wel dat zowel Stroll als Aston Martin veel profijt heeft gehad van de tweevoudig wereldkampioen. "Net als het team heeft Lance enorm veel geleerd van Fernando. Als je lastige situaties moet managen, denk ik dat je altijd kijkt naar wat je teamgenoot doet, hoe hij zich gedraagt en hoe hij handelt. Op dat vlak hebben we allemaal enorm veel geleerd", aldus de Luxemburgse teambaas. "We hebben geen dingen verzonnen, maar hielden ons vast aan de data en het analyseren ervan om verder te komen."