Fallows maakte vorig jaar de overstap van Red Bull Racing naar het Aston Martin F1 Team. De 48-jarige Brit vertrok als head of aerodynamics om aan de slag te gaan als technisch directeur. Aan ambitie geen gebrek bij zijn nieuwe werkgever. Eigenaar Lawrence Stroll wil binnen vijf jaar meedoen om de overwinningen. Hij zette zijn ambities kracht bij door Fernando Alonso te verleiden tot een overstap. Daarnaast wordt in Silverstone een gloednieuwe fabriek gebouwd, die voldoet aan alle moderne eisen.

Fallows kent een succesvolle geschiedenis bij Red Bull. Hij speelde in een rol bij alle negen wereldtitels, maar koos eind vorig jaar voor een nieuwe uitdaging. “Een van de mooiste dingen aan de Red Bull-reis was toen het team zich vanuit Jaguar ontpopte”, zegt hij in een interview op de website van Aston Martin. “Een klein team met een gelimiteerd budget had opeens een significant hoger budget, meer middelen en meer technische mogelijkheden aan de top van de organisatie. Die groei meemaken en er deel van uitmaken, deel zijn van het succes, fouten maken en daarvan leren, dat was ongelofelijk mooi. Wat er op dit moment gebeurt bij Aston Martin F1, voelt heel erg hetzelfde als wat er destijds bij Red Bull gebeurde.”

De Aston Martin-manier

Het vertrek van Fallows bij Red Bull mondde uit in een juridisch steekspel tussen de twee teams over zijn startdatum. De formatie uit Milton Keynes wilde dat hij tot het einde van zijn contract in 2023 geen werkzaamheden voor Aston Martin zou gaan verrichten. Door een overeenkomst kon hij in april toch beginnen. Over zijn beweegredenen om bij het zeer succesvolle topteam te vertrekken, zegt hij: “De momenten uit mijn carrière waar ik de meeste voldoening uit heb gehaald, waren de momenten waarop ik uitdagingen overwon. Het gaat niet alleen om de uitdaging, het is de kans om iets middelmatigs uit te laten groeien tot iets spectaculairs. Aston Martin F1 heeft serieuze ambities. Gevraagd worden voor deze reis, maar ook door de middelen die ik heb, is enorm spannend. Het is gaaf als iemand zoveel vertrouwen in je stelt. Feitelijk zeggen ze: ‘Hier is een Formule 1-team, maak ervan wat je wilt, trek de mensen aan die je wilt, organiseer het naar je eigen wens, maak het succesvol’. Ik heb deze uitdaging aangegrepen omdat ik het gevoel heb dat dingen anders gedaan kunnen worden. Het gaat niet om de Red Bull-manier, of de Mercedes-manier of de Ferrari-manier. Het gaat erom met een betere aanpak te komen: de Aston Martin-manier.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics en Max Verstappen Foto: Sutton Images