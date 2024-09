In 2023 was Aston Martin Racing nog de grote verrassing, maar dit Formule 1-seizoen vallen de resultaten tegen. Dat zorgt voor weinig paniek bij de formatie uit Silverstone, vooral omdat er achter de schermen veel gebeurt. Andy Cowell is vanaf 1 oktober de nieuwe CEO nadat hij eerder het motorenproject bij Mercedes leidde, Enrico Cardile heeft Ferrari verlaten om bij Aston Martin technisch directeur te worden en onlangs werd Adrian Newey als ontwerper vastgelegd. Commercieel directeur Jefferson Slack stelt dan ook dat de Britse renstal over niet te lange tijd titelkandidaat moet zijn.

"We zouden moeten vechten voor overwinningen en titels en dat gaan we ook doen. Dat gaat in 2026 gebeuren en we hebben daar alles voor in huis", aldus Slack in de JA on F1-podcast. "We zijn bezig met het opbouwen van ons team van 300 naar duizend mensen, dat is een proces van vier, vijf of zeven jaar. We zullen het best georganiseerde team zijn met grote namen. Zij zijn heel, heel goed in wat ze doen. Het is niet makkelijk, maar ik geloof er heilig in dat alles daarvoor klaar staat."

De komst van Newey is volgens Slack het stukje dat de puzzel compleet maakt. "Adrian is zeker een groot onderdeel voor '26. We gaan dan zeker voor de winst meedoen en ik denk dat we in '27 voor de titels meevechten", stelt Brit. "Zijn komst maakt een groot verschil en het past bij het verhaal dat we als team in de toekomst willen schrijven. Hij heeft 25 kampioenschappen gewonnen. Hij heeft gewonnen met Williams, McLaren, Red Bull Racing en dat gaat hij met ons ook doen. Het vertrouwen is groot en dat vertellen we aan mensen als we het verhaal van ons team delen."

"We hebben Adrian, maar daarnaast is er een nieuwe faciliteit, nieuwe campus, een nieuwe windtunnel, een fabrieksdeal met Honda", vervolgt Slack, die verder gaat met het loven van de kunsten van Newey. "Hij is de beste in het interpreteren van de nieuwe regels. In '26 krijgen we de grootste regelwijziging in de geschiedenis van de Formule 1. Dat we hem aan konden trekken laat zien dat er vertrouwen is in de richting die we als team opgaan."