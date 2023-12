Sinds de introductie van de grondeffect-regels in 2022 heeft het Formule 1-team van Red Bull Racing veel meer snelheid met een open DRS dan de concurrenten. Aston Martin Racing heeft hard gewerkt om het gat te dichten door verschillende aanpassingen aan de achtervleugel, maar op hetzelfde niveau zit de formatie uit Silverstone nog niet. Aston Martin-technisch directeur Tom McCullough erkent dat het niet makkelijk voor zijn team is om dat gat te dichten. "We hadden vorig seizoen al door dat Red Bull op dat gebied sterker was, dus ze hadden een voorsprong", verklaart de Brit. "Ik kan me Jeddah vorig jaar nog herinneren dat ik dacht 'Wow, de DRS-snelheid is heel hoog'."

Als McCullough de RB18 en RB19 wat nader bestudeert, weet de 48-jarige ingenieur iets beter waarom de concurrent zo'n grote voorsprong heeft. "De interactie aan de achterkant van de auto en de load op de diffuser, beam wing, achtervleugel, het hoofdonderdeel daarvan, de DRS-flap en de brake ducts is natuurlijk heel anders dan de vorige generatie auto's", vertelt de Engelsman. "Om dan een stabiel aerodynamisch platform te bouwen zonder dat er porpoising komt of andere dingen die je niet wilt, is moeilijk, zeker als je zoveel mogelijk wil profiteren van een open DRS." Op dat gebied schoot de AMR23 tekort ten opzichte van Red Bull: "Wij hadden vanaf het begin geen sterke [DRS]. We zijn dat systematisch gaan verbeteren, waarbij we de stabiliteit wilden behouden."

McCullough moet wel eerlijk toegeven dat het verbeteren van het DRS zeker niet makkelijk is. "Alle componenten van de auto zijn aan elkaar gelinkt", vertelt de Aston Martin-topman. "We kunnen ook maar beperkt wat dingen doen aan de auto binnen deze regels. We proberen altijd veel downforce te genereren zonder dat we teveel drag creëren. Het is dan voor het aero-team een grote uitdaging om de DRS goed te krijgen. Daarom zagen we veel verbeteringen afgelopen seizoen. Niet alleen bij ons, maar ook bij anderen." Ook in Abu Dhabi kwam Aston Martin met een nieuwe specificatie van de achtervleugel, McCullough vertelt dat die met name voor komend seizoen geïntroduceerd werd: "Het was voor ons belangrijk om te zien of de prestaties op de baan correleren met de prestaties in de windtunnel en de CFD. We hebben wat vergelijkingen gedaan en de vleugel presteert goed."