Aston Martin is bezig met een sterke reeks nadat het team veel snelheid heeft gewonnen met de AMR22. Hierdoor kijkt men nog maar tegen een achterstand van één punt aan ten opzichte van concurrent Alfa Romeo. Ook in Austin liet het Britse automerk zien dat het zeer competitief was, alleen werden de punten aanzienlijk verminderd na een crash van Lance Stroll met Fernando Alonso, waarna teamgenoot Sebastian Vettel ver terug werd geworpen door een slechte pitstop. Het schrikmoment tussen de toekomstige teamgenoten Stroll en Alonso liep met een sisser af, waarna laatstgenoemde zelfs de race in Austin kon afmaken.

Video: De zware crash van Fernando Alonso en Lance Stroll

Het was een ongelukkig incident tussen de beide mannen, die volgend jaar teamgenoten worden bij Aston Martin. Eerder typeerde de Spanjaard de crash al als een race-incident, waarna nu ook teambaas Mike Krack de schuld in het midden laat liggen. “Ieder zal zijn eigen mening hebben, maar volgens mij was het na de race geen verhitte discussie bij de stewards”, vertelt Krack aan Motorsport.com. “Ik denk dat Stroll gewoon de lijn wilde afschermen. Hij stuurde niet heen en weer en deed ook geen remtest. Alonso maakte de beweging op het allerlaatste moment, waardoor Stroll hem te laat zag. Het was een ongelukkig moment”, concludeert de Luxemburger.

Strijd om zesde plaats constructeurskampioenschap

Hoewel er in Austin meer in zat voor Aston Martin, is Krack erg te spreken over de snelheid van de auto. Het team heeft daarom ook goede hoop op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, maar de teambaas benadrukt ook dat ze er nog niet helemaal zijn. “We moeten Alfa Romeo ook respecteren. Zij waren ook erg snel tijdens de kwalificatie, nadat zij ook een aantal updates hadden meegenomen naar Austin. Ook andere teams liggen op de loer. Als we bijvoorbeeld een slecht weekend hebben met een dubbele uitvalbeurt, kan het verhaal ineens heel anders zijn. Het is dus zaak dat we niet te ambitieus worden. We moeten zo door blijven gaan”. Met zeven puntenfinishes in de laatste acht races is het zeer waarschijnlijk dat Aston Martin voorbij concurrent Alfa Romeo gaat, dat slechts één punt scoorde na de zomerstop. Het team geniet daarnaast ook van een voorsprong van dertien en vijftien punten op respectievelijk Haas en AlphaTauri, beiden teams die eveneens moeite hebben met het scoren van punten na de zomerstop.