Aston Martin brengt op Monza saluut aan James Bond

Waar Alfa Romeo in eigen land stil zal staan bij enkele mijlpalen uit de lange geschiedenis van het automerk, daar besteedt Aston Martin aandacht aan de band die de Britse sportautofabrikant al tientallen jaren heeft met de oer-Britse filmheld James Bond en de release van de nieuwe Bond-film No Time To Die. Die zou eigenlijk al vorig jaar in première gaan, maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld en is nu vanaf eind september in de bioscopen te zien.

Aston Martin AMR21 met 007 logo Photo by: Aston Martin

James Bond en Aston Martin gaan lang terug. Al sinds de film Goldfinger (1964) rijdt de Britse spion rond in wagens van Aston Martin. Het meest iconische model is de DB5, uitgerust met machinegeweren, een schietstoel en draaiende kentekenplaten. Ook in de nieuwste Bond-film heeft die auto een prominente rol.

Saillant detail is dat Red Bull Racing twee jaar geleden op Silverstone ook al groots stilstond bij James Bond. De Britse Grand Prix van 2019 was de 1007ste Grand Prix Formule 1, aanleiding voor een feestje voor Red Bull dat indertijd gesponsord werd door Aston Martin. Of Lance Stroll en Sebastian Vettel dit weekend, net als Max Verstappen en Pierre Gasly in 2019, gekleed zullen gaan in speciale smoking-raceoveralls is nog niet helemaal duidelijk.