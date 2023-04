Aston Martin heeft van de winter hard gewerkt om de situatie na het teleurstellende seizoen 2022 te verbeteren. Dat het team een sprong zou maken, zat er na de testdagen wel in. Dat het team van een van de lagere teams in het middenveld plots de grootste concurrent van Red Bull zou zijn, had niemand bij het team uit Silverstone durven dromen. Fernando Alonso bezorgde Aston Martin al drie podiumplaatsen in zijn eerste drie races voor de renstal.

De Spanjaard mocht na de Grand Prix van Abu Dhabi al instappen bij Aston Martin voor de testdagen op het Yas Marina Circuit. Op basis van die tests gaf Alonso feedback aan het team en sindsdien heeft de tweevoudig wereldkampioen alleen maar bijgedragen aan het succes van het team, stelt teambaas Mike Krack.

"Dat is iets wat we niet moeten onderschatten", zegt Krack in gesprek met de BBC. "Vanaf dag één nam hij enorm veel energie en veel extra motivatie voor het team met zich mee. Alleen al door hoe hij is en hoe hij dit benadert. Hij is zeer, zeer positief."

Bovendien heeft Alonso zich een ware leider getoond volgens Krack. "Als je het goede voorbeeld geeft, is het heel eenvoudig om te leiden. Als je zegt: 'Het team moet pushen, maar ik ben op het strand', is het veel moeilijker om het team te laten pushen dan wanneer de coureur er ook is. Fernando is er 's ochtends als eerste bij en is de laatste die weggaat. Het zijn de kleine dingen waardoor je als team denkt: 'Oh, we hebben hier iemand die serieus is over wat hij doet.' Zo besmet hij iedereen. Dit helpt ons om de laatste vijf tot tien procent uit iedereen te halen. Als je ziet dat een coureur zoveel pusht en zo gemotiveerd is, dan zijn wij dat ook. Normaliter probeer je namelijk de coureurs te pushen. Hij doet echt het tegenovergestelde."

Toen Alonso vorig jaar instapte voor de test in Abu Dhabi, 'besefte hij dat de auto veel beter was dan hij had verwacht', meent Krack. Alonso heeft zich sindsdien in het project vastgebeten, aangezien hij pas in 2024 een stap vooruit had verwacht. "Misschien had hij het team onderschat, maar hij is sinds zijn komst oprecht geweest. Hij heeft zichzelf heel hard gepusht en dat helpt ons ook. Als je iemand hebt die meedogenloos pusht met die honger om te presteren en te winnen, dan motiveert dat ons", aldus de Luxemburger.

Fernando Alonso komt binnen na zijn derde plek in Australië. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images