Sebastian Vettel werd kort na de laatste F1-test in Bahrein positief getest op het coronavirus en was genoodzaakt de Grand Prix in Sakhir aan zich voorbij te laten gaan. Een week na de seizoensouverture stond de race op Jeddah Corniche Circuit op het programma, maar de Duitser testte wederom positief en moest ook de tweede race van het jaar missen. Nico Hülkenberg, de officiële reservecoureur van Aston Martin Racing, verving in beide Grands Prix zijn landgenoot.

De Australische race wordt de start van Vettels seizoen en geeft de Duitse coureur de kans om Aston Martin na een moeilijke start van het jaar weer op het rechte pad te krijgen. Aston Martin is een van de twee teams die dit seizoen nog geen punten heeft gescoord. Hülkenberg en Lance Stroll eindigden in Saoedi-Arabië respectievelijk als twaalfde en dertiende.

In gesprek met Motorsport.com in Jeddah liet Hülkenberg weten dat hij wederom oproepbaar was, maar dat hij niet verwachte opnieuw te moeten invallen. "Ik zorg ervoor dat ik in de buurt ben van Australië. Ik sta stand-by. Mocht er nood aan de man zijn, dan ben ik in ieder geval in de buurt", zei de Duitser. Na afloop van de race in Saudi-Arabië grapte Hülkenberg dat de nette en foutloze race niet slecht was voor een "roestige, oude man." De coureur is sinds 2019 geen voltijd F1-coureur meer. "De laatste tien dagen kwamen zeer onverwachts. Het was heel druk en intens, maar ik heb genoten. Ik denk dat ik over een paar jaar met veel plezier terugkijk op deze periode."

Niet alleen Vettel maakt zijn comeback, ook de Grand Prix in Australië keert sinds 2019 weer terug. De wedstrijd in 2020 werd kort voor de start van de eerste training geannuleerd vanwege de coronacrisis. Afgelopen seizoen sloeg de koningsklasse het land ook over vanwege eenzelfde reden.