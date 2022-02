Aston Martin: Beste halen uit oud-werknemers Red Bull en Mercedes

Andrew Green, hoofd van het technische team bij Aston Martin, geeft toe dat de renstal in de periode van Force India en Racing Point te veel op zichzelf oriënteerde. Het trok zelden mensen van buitenaf aan en de renstal beschikte ook niet over de middelen. Voor komend seizoen heeft Aston Martin op personeelsgebied stappen gezet en hoopt op die manier het al gevestigde team van engineers te voorzien van input van oud-werknemers van Red Bull en Mercedes. Het team uit Silverstone wil op die manier een 'Aston Martin-werkwijze' creëren.

Vorig seizoen wierf het diverse specialisten, waaronder voormalig Red Bull-werknemers Dan Fallows en Andrew Alessi, Eric Blandin van Mercedes en Luca Furbatto, oud-werknemer van Alfa Romeo. Fallows start in april met zijn werkzaamheden als technisch directeur en ook Blandin is nog met verlof. Alessi, Furbatto en andere nieuwe krachten hebben het technische team, dat onder leiding staat van Green, inmiddels al versterkt.

"Het is al eerder gezegd, maar ons plan is om binnen vijf jaar een auto af te leveren die kan strijden om het kampioenschap. Als we kijken naar welke structuur daar bij past, is het duidelijk dat er met mensen en middelen twee zaken zijn waar je in moet investeren. En dus zijn we gaan versterken", vertelt Green tegen Motorsport.com. "We wisten al dat we een stel slimme mensen hadden, maar er was meer ondersteuning nodig. Wij moeten effectief gezien namelijk meer gaan doen. Het is zaak om meer te ontwikkelen en meer onderzoek te doen. Op die manier moeten we ervoor gaan zorgen dat we tegen topteams gaan strijden. Dit is de reden waarom we zijn gaan werven, zo simpel is het."

Aston Martin wil titelkandidaat worden

Dankzij het aantrekken van nieuwe krachten, stelt Green dat hij nu een stap achteruit kan doen. "Ik kan nu meer afstand nemen en naar het grotere geheel kijken: hoe bereiken we dit doel, wat hebben we nodig en wie zijn de mensen die we nodig hebben? Willen we ervaring uit een ander team inbrengen en daarmee een nieuwe manier van denken of willen we een alternatieve manier van denken in het team brengen?", vervolgt Green, die stelt dat Aston Martin lang op een eigen eiland heeft gezeten. "We waren niet in staat uit te breiden of om mensen van andere teams enthousiast te maken zich bij ons aan te sluiten. Er is daarom een eigen werkwijze ontstaan. Die manier van werken willen we nu gaan combineren met die van andere teams. Het is de bedoeling om een Aston Martin-werkwijze te ontwikkelen. Dat is de strategie en daarom is het goed om ervaringen van andere teams te krijgen. We smelten het samen en pakken het beste van alles. Op deze manier proberen we binnen een paar jaar titelkandidaat te worden."

Green bevestigt ook dat nieuwbakken teambaas Mike Krack, die de taken van Otmar Szafnauer overneemt, nog niet is begonnen in Silverstone. "Ik ben blij met de nieuwe leiders Martin Whitmarsh en Mike", zegt Green. "Ik zie al voor me dat we goed gaan samenwerken. Mike is nog niet begonnen, dus het is lastig om nu iets over hem te zeggen. Maar Mike heeft al een achtergrond in de autosport. Ik heb hem een paar keer ontmoet, hij is ontzettend aardig. Hij heeft ook al in de F1 gewerkt, dus ik kijk uit naar de toekomst. Ik heb veel vertrouwen in Mike en Martin bij het samenstellen van het team dat nodig is om onze ambities in de komende jaren waar te maken."