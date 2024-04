Carlos Sainz crashte gedurende Q2 in de laatste bocht van het Shanghai International Circuit en veroorzaakte daarmee een rode vlag. De schade aan de Ferrari viel echter mee: de Spanjaard was zelfs in staat zijn auto terug naar de pitbox te rijden. Daar werd de SF-24 opgelapt, waarna Sainz ook nog naar buiten kon om een plek in Q3 veilig te stellen. In dat laatste segment kwalificeerde de Madrileen zich als zevende.

Mogelijk vindt Aston Martin dat Sainz niet had mogen deelnemen aan het restant van Q2 na zijn crash. Het team wijst daarvoor naar artikel 39.6 van het sportief reglement van de Formule 1. “Een coureur wiens auto tijdens de kwalificatie of sprintkwalificatie op de baan stopt, mag niet verder deelnemen aan die sessie”, luidt de regel. De berichtgeving vanuit FIA Race Control meldde dat Sainz was gestopt op de baan, voordat hij zijn Ferrari omkeerde en kon terugkeren naar de pitbox. Deze regel is er om te voorkomen dat coureurs met hulp van marshals of een kraanwagen hun weg kunnen vervolgen tijdens een code rood. Maar er lijkt een grijs gebied te zijn als een rijder dit op eigen kracht kan.

Aston Martin-coureur Lance Stroll eindigde Q2 als elfde en greep daardoor naast deelname aan Q3. Vermoedelijk wil Aston Martin via het protest bereiken dat de rondetijden van Sainz na diens crash worden geschrapt, waardoor Stroll alsnog de top-tien van de startopstelling binnenschuift.

UPDATE 15.29u: De stewards hebben het protest van Aston Martin afgewezen. Ze tonen begrip voor hoe het team het artikel interpreteert, maar laten tegelijkertijd weten dat de regel in het verleden ook niet op deze manier is toegepast. De FIA legde in de hoorzitting bij de stewards uit dat een coureur mag deelnemen aan het restant van de sessie als hij zijn weg binnen 'een redelijke tijd' kan vervolgen. Daarbij werd een tijd van dertig seconden genoemd, maar dat hangt ook van de omstandigheden af. Bovendien is er tussen de teams, ondanks pogingen daartoe, geen overeenstemming bereikt over wat 'redelijk' is. Voor de FIA is het vooral van belang dat een rijder geen assistentie krijgt, lichtte de federatie toe tegenover de stewards.

Aston Martin accepteerde die verklaring, maar stelde vervolgens de vraag of Sainz zijn Ferrari wel snel genoeg weer in het juiste spoor kreeg. Dat duurde één minuut en zeventien seconden. Dat is veel meer dan de dertig seconden waarover werd gesproken. Alleen omdat dit niet is vastgelegd in de regels, laat de FIA het aan Race Control over.

Waar afgelopen zomer wel overeenstemming over werd bereikt, was om 'zonder assistentie' toe te voegen aan het bewuste artikel. Dan was er veel minder sprake geweest van een grijs gebied. Alleen heeft die passage het daadwerkelijke reglement niet gehaald, schrijven de stewards in hun verslag over de beroepszaak van Aston Martin in China. Kijkend naar al deze omstandigheden en de voorbeelden uit het verleden, vinden de stewards dat Race Control niets verkeerds heeft gedaan door Sainz deel te laten nemen na de rode vlag. De Ferrari-coureur mag zijn zevende startplek dan ook behouden.

Video: Samenvatting van kwalificatie F1 China