Aston Martin overweegt beroep tegen diskwalificatie Vettel

Sebastian Vettel kwam als tweede aan de finish in de Grand Prix van Hongarije, maar werd laat op zondagavond uit de race-uitslag geschrapt omdat er niet voldoende brandstof in zijn auto zat om een monster van te nemen. Volgens de technische regels moet er minimaal 1.0 liter brandstof uit de wagen kunnen worden onttrokken, maar bij Vettel kwamen de scrutineers niet verder dan 0.3 liter.

Aston Martin is er echter van overtuigd dat er na de race nog 1.74 liter brandstof in de auto van Vettel zat en dat er dus nog altijd 1.44 liter in de wagen aanwezig zou moeten zijn. De Britse formatie overweegt om die reden in beroep te gaan, wat in dit soort gevallen begint met een bericht naar de FIA dat je als team de intentie hebt om in beroep te gaan. “Ik kan bevestigen dat we een ‘intent to appeal’ indienen”, zei teambaas Otmar Szafnauer tegen Motorsport.com. “Dus zodra we meer te weten zijn gekomen en er volgens ons gronden zijn om in beroep te gaan, dan doen we dat. Zo niet, dan laten we het vallen. We hebben hiervoor 96 uur.”

“Uit al onze berekeningen blijkt dat er nog 1.44 liter brandstof in de auto zou moeten zitten, nadat er een monster van 300 milliliter is afgenomen”, vervolgt Szafnauer. “We moeten bij de FIA zien aan te tonen dat die hoeveelheid er nog in zit en dat die 300 millimeter op zich genoeg is voor hun brandstofmonster. Dat zal de basis vormen van ons beroep. De auto wordt nu veiliggesteld [door de FIA]. We zullen op zoek gaan naar de brandstof en meten hoeveel het is. We vinden daar wel iets op.”

Nadat Vettel de finish was gepasseerd, zette hij zijn Aston Martin twee bochten voor het einde van de uitloopronde in opdracht van het team aan de kant. Mogelijk was dit reden voor de FIA om te kijken of er wel genoeg brandstof in de auto van de Duitser zat. Szafnauer zegt hierover echter dat het team een probleem met de opvoerpomp vermoedde en dat Vettel om die reden het verzoek kreeg om zijn auto eerder stil te zetten. Volgens hem kan de defecte opvoerpomp er tevens de reden van zijn geweest dat de FIA niet de vereiste hoeveelheid brandstof uit de auto heeft weten te halen.