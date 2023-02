De presentaties van de Formule 1-teams zijn altijd een belangrijk moment, vooral op commercieel vlak. Veel teams kozen er dan ook voor alleen renders te tonen met een soms ongewijzigde kleurstelling. Als er al een echte wagen bij de presentatie aanwezig was, ging het vooral om een showmodel of een oudere wagen. Dat veranderde in de laatste week, toen Aston Martin Racing een van de eerste teams was die de 2023-wagen daadwerkelijk kon tonen. De AMR23 werd voor fans, media en gasten gepresenteerd op de eigen fabriek in Silverstone.

Onder meer Red Bull Racing kreeg kritiek dat het de nieuwe wagen niet toonde. Des te trotser is Fernando Alonso dat het zijn team wel lukte: “Ik denk dat de fans het waarderen dat wij de echte wagen getoond hebben”, zegt de Spanjaard. “Soms is het best teleurstellend om een showmodel te zien met wat nieuwe stickers. Dit team heeft gewoon haar best gedaan.”

Volgens technisch directeur Dan Fallows van Aston Martin was het zaak om niet veel weg te geven over de nieuwe auto, maar tegelijkertijd vond het team het ook belangrijk om fans niet teleurgesteld huiswaarts te laten trekken. “We zijn heel agressief geweest in de ontwikkeling”, zegt Fallows. “Hoewel we beperkt zijn door het budgetplafond, willen we de auto zo goed mogelijk blijven verbeteren. Maar ik denk dat we hier heel goed ons best gedaan hebben om de auto neer te zetten die we ook gebruiken in de shakedown. Voor Bahrein zullen we een paar kleinigheidjes veranderen.”

Hij vervolgt: “De presentatie was heel belangrijk voor ons. Het is belangrijk de fans serieus te nemen en ze een nieuwe auto voor te schotelen. Persoonlijk vind ik het erg moeilijk om bij te auto van vorig jaar te staan en op een paar stickers te wijzen, als je het hebt over veranderingen. Dat vonden we belangrijk. We zijn blij met onze fanschare die we in de afgelopen jaren opgebouwd hebben, we wilden ze iets geven.”

Video: Onze terugblik op de presentatie van Aston Martin