Aston Martin heeft nabesprekingen veranderd sinds komst Vettel

Na een dienstverband van zes jaar bij Ferrari vertrok Sebastian Vettel voor het Formule 1-seizoen 2021 naar Aston Martin. Aanvankelijk had hij wat tijd nodig om op snelheid te komen in de AMR21 met vier nulscores op rij in de eerste vier races. Daarna werd Vettel achtereenvolgens vijfde en tweede op de stratencircuits van Monaco en Azerbeidzjan, waarmee hij zich naar P9 in het kampioenschap katapulteerde. Met 28 punten heeft Vettel bovendien drie keer zoveel punten als teamgenoot Lance Stroll, die er tot nu toe pas negen verzamelde.

Vettel heeft niet alleen voor een boost van het puntentotaal gezorgd bij Aston Martin. Ook aan de operationele kant heeft de Duitser inmiddels een steentje bijgedragen, zegt teambaas Otmar Szafnauer. In een eerder stadium gaf hij al aan dat Aston Martin het nodige zou kunnen opsteken van de coureur en dat blijkt nu ook het geval. “Sebastian heeft voor uitbreiding gezorgd in de manier waarop wij onze dingen doen”, vertelde hij. Die veranderingen hebben vooral betrekking op de besprekingen na afloop van de sessies, waarin Vettel de sessies gedetailleerd na wil lopen. “Lance is geen rookie, hij rijdt al een tijdje bij ons en er is een goede dynamiek tussen Lance en Sebastian. Sebastian heeft meer ervaring en heeft voor verandering gezorgd in de manier waarop wij onze nabesprekingen doen. Niet alleen Lance, maar het hele team heeft dat omarmd.”

Met zijn oog voor detail in de debriefs heeft Vettel dus indruk weten te maken op Aston Martin en Szafnauer. Het is niet de eerste keer dat dit kenmerk van de 33-jarige coureur belicht wordt. Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde vorig jaar tijdens F1 Unscripted with Heineken over de nabesprekingen toen Vettel nog in dienst van het Oostenrijkse team reed. “Sebastians nabesprekingen duurden ongeveer twee uur - na een half uur was hij net voorbij de formatieronde en de test van zijn drinkfles”, herinnerde Horner zich. “Hij ging zo gedetailleerd in op iedere fase van de race en iedere fase van de banden, dat het veel te veel informatie voor ons was om te verwerken. Mark [Webber] deed ongeveer een kwartier over zijn hele race.”