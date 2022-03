Aston Marin was het eerste team dat het doek van de nieuwe F1-auto trok en onderwierp diezelfde dag de AMR22 aan een shakedown op het circuit van Silverstone. Technisch directeur Andrew Green maakte destijds duidelijk dat er een reden zat achter de vroege launch: op deze manier was Aston Martin er klaar voor om ideeën van andere nieuwe auto's te onderzoeken. Verder zei Green dat de AMR22 waarschijnlijk snel zal veranderen gedurende het seizoen. Dat proces is inmiddels al goed op gang en het team is momenteel druk bezig met de zaken die het geleerd heeft sinds de eerste F1-test in Barcelona.

"De auto die te zien was, is compleet anders dan de wagen die in de windtunnel staat", zegt McCullough. "Maar ik weet zeker dat dit voor alle F1-teams geldt. Bij het aanpassen en optimaliseren van de auto's kom je achter de sterke punten. Wij zijn een kant opgegaan die we al voor ogen hadden, dus het is nu zaak om de data die we al hadden opnieuw te bestuderen. Zoals Andrew Green al zei, hebben we geprobeerd onszelf met de auto niet op een dood spoor te zetten. Met alle verschillende oplossingen die er zijn, als het gaat om het pakket en de filosofie, wilden we de vrijheid hebben door ons niet vast te pinnen op één bepaalde filosofie. We staan open voor convergentie, maar ik denk er voor alle teams een element van convergentie is. Het is een interessante tijd. De aerodynamica-specialisten hebben momenteel een overload aan informatie."

Een bomvol testprogramma bij Aston Martin

Volgens McCullough was er veel werk te doen tijdens de F1-tests in Spanje en Bahrein om de auto op snelheid te krijgen en te wennen aan de nieuwe banden. "Het waren de zes zwaarste testdagen waar ik ooit bij betrokken ben geweest. Je moet begrijpen wat je doet, daarop reageren en ook nog eens alle belangrijke testonderdelen afwerken. Het is zaak om de auto in kaart te brengen, te begrijpen en het maximale eruit te halen", vervolgt de Brit. "We wilden geen last hebben van porpoising, maar ook lange runs en runs met veel brandstof aan boord afwerken. In Barcelona is het bijvoorbeeld heel koud, in Bahrein heel heet en was het asfalt een stuk ruwer. Daar moesten we ook naar kijken en dat samen laten smelten met het testen. Ook keken we al vooruit naar Jeddah en een paar andere wedstrijden. Ik ben blij dat we ons testprogramma naar wens hebben afgewerkt en dat de auto zich gedraagt zoals verwacht."