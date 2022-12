Dan Fallows trapte zijn werkzaamheden voor Aston Martin afgelopen april af. De technisch directeur was eerder werkzaam bij Red Bull Racing. De AMR23 is de eerste auto die hij samen met voormalig Mercedes-werknemer Eric Blandin ontwikkelt. De nieuwe wagen gaat volgens Fallows op een aantal vlakken significant anders zijn. Met de AMR22 werd sinds de Grand Prix van Spanje een stap gezet, maar Fallows stipt aan dat de 2023-versie nog beter wordt. "Met deze reglementen loop je natuurlijk op een gegeven moment wel tegen een limiet aan", zegt Fallows gevraagd naar de veranderingen. "De nieuwe auto wordt altijd gekeurd door mijn kinderen. Als zij zeggen dat deze er anders uitziet, dan is dat zo. Normaal zeggen ze trouwens dat alles op elkaar lijkt. Ik kan zeggen dat de AMR23 op sommige vlakken significant anders is."

De FIA wijzigt voor 2023 de technische reglementen om porpoising tegen te gaan. Zo gaat worden de vloerranden komend F1-seizoen verhoogd. Dit heeft ervoor gezorgd dat teams meer moeten wijzigen dan in eerste instantie de bedoeling was. Ook Aston Martin komt daar niet onderuit. "Er verandert niet gek veel, maar wat verandert heeft veel invloed op de downforce", vervolgt de Brit. "Het was voor ons zaak om dat goed op te vangen, maar dat geldt voor iedereen. Het is wel lastig om te zeggen hoeveel effect het op teams heeft. Wij werden er in ieder geval aardig door geraakt. Uiteindelijk willen wij ook wat de FIA wil en dat is het laten verdwijnen van porpoising."

Agressieve ontwikkeling

In de loop van het F1-seizoen 2022 werd de vorm van Aston Martin steeds beter. Het feit dat het team van de negende naar de zevende plek sprong in het constructeurskampioenschap bevestigt dit. De technische chef zegt dat het Britse raceteam de juiste weg is ingeslagen. "Het speelt een enorme rol in ons vertrouwen voor 2023. We begonnen afgelopen seizoen met een matige auto. In met name de tweede seizoenshelft toonden we onze ontwikkeling. We lieten zien dat bepaalde ontwerpen en onze filosofieën zich uitbetaalden. Volgend seizoen kiezen we voor een agressieve ontwikkeling, maar wel een ontwikkeling die gebouwd is op de lessen van 2022."

Fallows is onder de indruk van Aston Martin. "Ik ben zeer blij met het technische niveau", vervolgt hij. "Het team is als kleine groep gegroeid. Je ziet de ambitie, hoe groot ze nu zijn en waar ze naartoe willen. Hiermee doel ik op het operationele niveau en de ontwikkeling van de auto. Dat is een reis waar ik mijn waarde aan kan toevoegen, dat geldt ook voor Eric Blandin. We voegen een bepaalde helderheid aan de doelen en richting toe. Dat is waar we op door moeten bouwen. Het is een zeer gepassioneerde en talentvolle groep. Sommige mensen zitten er al ontzettend lang en hebben veel ervaring. Het is voor ons het belangrijkste om verder te gaan op die ervaring en passie. We moeten er op letten dat dit ons niet de vernieling in helpt, maar dat dit juist een winnend team van ons maakt."