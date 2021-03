Aston Martin past vloer AMR21 aan voor Formule 1-test Bahrein

Maar de nieuwe AMR21 die vrijdagochtend met Sebastian Vettel achter het stuur in Bahrein de baan opdraaide was al duidelijk een andere dan de auto die negen dagen geleden in Engeland werd gepresenteerd. Het meest opmerkelijk was een aantal interessante updates aan de vloer.

Voor dat deel van de auto is dit seizoen door een regelwijziging veel aandacht. De FIA wil dat de auto’s minder downforce leveren en om dat te bereiken zijn de teams verplicht een flink stuk van die vloer - voor de achterwielen - af te zagen. Dat betekent werk aan de winkel voor de ingenieurs van de teams die zich met dit deel van de auto bemoeien en een oplossing moesten verzinnen voor het verlies van downforce.

Aston Martin AMR21 floor detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin liet bij de presentatie al een nieuwe vloer zien, maar als we de beelden van de lancering vergelijken met die van vrijdagochtend in Bahrein, zien we dat het team alweer een nieuwe aangepaste vloer heeft geïnstalleerd.

Ten eerste is de rand van de vloer op twee plaatsen gebogen, wat een golvend effect oplevert (zie de rode pijlen). Ook de randen daarboven volgen die golvende lijn. Intussen zijn verder naar achteren extra rechtopstaande vleugeltjes geplaatst die de lucht effectiever over en langs de achterkant van de vloer moeten geleiden. Voorheen waren dat drie vleugeltjes, nu zijn dat er vijf geworden (zie de blauwe pijl).