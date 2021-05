De beide Formule 1-teams volgen verschillende voetbalclubs zoals FC Barcelona, Mancester City, Paris Saint-German en Juventus. Zij bieden tokens aan door middel van de Chiliz-blockchain. Met de aankoop van tokens krijgen fans de kans om deel te nemen aan stemmingen bij het team, krijgen ze VIP-beloningen en hebben ze kans op exclusieve promoties. Tokens kunnen ook weer verhandeld worden op verschillende crypto-platforms.

Niet alleen krijgen fans voordelen voor het kopen van tokens, ook de teams krijgen commissie voor de aan- en verkoop van tokens. Eerder dit jaar verklaarde CEO Alexandre Dreyfus van Socios in gesprek met Motorsport.com: “In 2020 hebben we als bedrijf meer dan 30 miljoen dollar aan tokens verkocht. Omdat ze min of meer op 50/50 verkocht werden, leverde het de teams in totaal 15 miljoen dollar op. Er zijn individuele clubs die zo’n 5 miljoen dollar gekregen hebben, in deze tijd zijn dat hele mooie bedragen.”

In totaal heeft het bedrijf met fantokens zo’n 150 miljoen dollar opgehaald. Vorige week maakte het bedrijf bekend dat men ook in zee is gegaan met Roush Fenway Racing, een formatie uit het Amerikaanse NASCAR-kampioenschap.

