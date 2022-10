Aston Martin: "Agressieve ontwikkeling sleutel in puntenfinishes"

Lance Stroll en Sebastian Vettel finishten in Singapore respectievelijk als zesde en achtste. De Duitser kende ook een sterke race in Japan en kwam op zijn geliefde Suzuka als zesde over de meet. Tom McCullough vindt het niet toevallig dat Aston Martin zulke resultaten behaalt wanneer koplopers in de fout gaan. "We hebben vanaf de start van het seizoen een agressieve ontwikkeling doorgemaakt", vertelt hij aan Motorsport.com. "Per race zijn er kleine updates op de auto gezet. Deze onderdelen doen hun werk. De auto is sneller en we begrijpen wat er gebeurt. Dit met dank aan de heren van de ontwikkeling. Een snellere auto maakt ons werk op de baan een stuk eenvoudiger. Tegelijkertijd zijn we ook gezegend met een goede betrouwbaarheid. We hebben altijd geracet. Of je nu slechts een punt scoort, zoals Lance vaak deed, of meer punten scoort zodra de mogelijkheid zich voordoet. Het gaat erom dat je jezelf in die positie zet. Dat zagen we anderen begin dit jaar doen. Het is leuk dat we dit zelf nu ook een beetje kunnen. De coureurs werken uitstekend en haalden het maximale uit twee lastige races. Dat geeft voldoening."

Door de sterke resultaten in Azië is Aston Martin in het constructeurskampioenschap voorbijgegaan aan Haas en AlphaTauri en nadert het Alfa Romeo. Dat team staat momenteel zesde. "De twee races in Singapore en Japan hebben ons een flinke wat punten opgeleverd, maar ook een betere positie in het kampioenschap", vervolgt hij. "Daar gaat het om. Met nog vier races te gaan beginnen we die veel beter dan Haas, AlphaTauri en bijna Alfa Romeo. McLaren en Alpine liggen te ver voor. Zij vechten voor de plaatsen vier en vijf. Maar wij hadden altijd het idee dat P6 mogelijk was en nu zitten we in dat gevecht. Er is nog een lange weg te gaan, maar het is leuk om met verschillende auto's op diverse circuits te kunnen strijden."

Fallows en de zijnen

Hoewel technisch directeur Dan Fallows en andere personeelsleden van het ontwikkelingsteam zich vooral richten op 2023, zegt McCullough dat ze ook invloed hebben gehad op de AMR22. "De nieuwe mensen hebben veel inbreng gehad bij de auto van dit seizoen", gaat hij verder. "We zijn echt een goede richting ingeslagen. Het team werkt na een wat lastige start goed samen. We konden twee kanten op met de ontwikkeling. Uiteindelijk kwamen bij de juiste uit en zijn daarmee verdergegaan. Het is een beloning voor iedereen. De reglementswijzigingen voor de auto van 2022 waren enorm. Voor iedereen in het hele team was het een uitdaging. Dat we nu op schema liggen en punten scoren geeft iedereen veel voldoening."