Aston Martin: Aerodynamische wijzigingen raakten ons het meeste

De FIA besloot voor 2021 wijzigingen aan te brengen op het gebied van aerodynamica. Om de druk op de Pirelli-banden wat te ontnemen, moesten de vloer en bargeboards aangepast worden. Deze wijzigingen, die werden doorgevoerd in een seizoen waarin de teams hun chassis van 2020 meenamen, waren vooral nadelig voor auto's met een lagere hoek (low rake). Met name Mercedes en Aston Martin kregen hier last van. Mercedes won uiteindelijk wel de achtste titel bij de constructeurs. Het seizoen van Aston Martin verliep minder voortvarend. Hoewel de Engelsen nog vierde werden in 2020, moest de renstal afgelopen seizoen genoegen nemen met een zevende stek.

Volgens Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer is de terugval geen verrassing te noemen, dit omdat de formatie van Sebastian Vettel en Lance Stroll geen prestatiebuffer had om de impact te kunnen opvangen. "Nog voor de start van het seizoen hadden we zorgen over dat deze late wijzigingen impact zouden kunnen hebben op ons en Mercedes. Het verloop van ons jaar heeft dat bevestigd", aldus Szafnauer. "Het gevecht in de middenmoot was zo hevig. Afhankelijk van het circuit, verloren we per ronde soms zeven, acht of negen tienden. Hierdoor hadden we niet meer de derde snelste auto, maar zakten we terug naar de zesde of zevende plek. Mercedes verloor met hun aerodynamische filosofie ook terrein. Echter hield dit voor hun in dat zij van alleen maar op pole staan, ineens moesten knokken voor het kampioenschap."

Tekst gaat verder onder de foto

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Alle ballen op 2022

Vanwege het effect dat de nieuwe reglementen hadden, besloot Aston Martin al vrij snel de focus te verleggen naar 2022. Voor komend seizoen gaat het aerodynamische pakket helemaal over de kop. "Ik denk dat het op ons veel meer impact had. Omdat de 2022-regels compleet anders gaan zijn, besloten we ons te richten op dat jaar en 2021 te laten voor wat het was."

Om het verlies dat geleden was aan te pakken, werkte Aston Martin wel aan verbeteringen. Volgens Szafnauer had het uiteindelijk weinig zin om hierin te investeren, omdat de winst te klein zou zijn in vergelijking met het risico om tijd te verliezen voor de ontwikkeling van de 2022-auto.

"Begin 2021 hebben we een ontwikkelingsprogramma laten draaien. Hiermee wilden we proberen de verloren aerodynamica terug te winnen. Uiteindelijk moesten we terug naar ons huidige plan, omdat je anders een middelmatig jaar hebt, en dan volgend seizoen niet het optimale jaar hebt dat je moet hebben. Het was een bewuste keuze om onze focus te verleggen, hoe pijnlijk dat ook was.

De updates die Aston Martin doorvoerde om de downforce te verbeteren, bleken op een ander gebied nadelig te zijn. Het zorgde ervoor dat de auto traag werd, waardoor de AMR21 op sommige circuit niet goed uit de verf kwam. "In een poging om wat van die downforce terug te krijgen, eindigden we ook met een auto die een beetje meer luchtweerstand had dan we in het verleden gewend waren. Op sommige banen is dit nadelig voor de rondetijd, terwijl het op andere circuits weer meevalt. Daarom was het een seizoen vol met ups en downs."