Aston Martin: Acties Alfa-coureurs in Abu Dhabi op het randje

Tijdens het slotstuk van het Formule 1-seizoen 2022 streden Alfa Romeo en Aston Martin nog om de zesde positie in het kampioenschap voor constructeurs. Nadat Alfa in de kwalificatie niet goed voor de dag kwam, besloot het team om op zondag alles in het werk te stellen om Lance Stroll en Sebastian Vettel in de weg te rijden. Op die manier hoopte het team dat Aston Martin niet genoeg punten zou scoren de zesde positie in het WK over te nemen. Die opzet slaagde, want beide coureurs zaten even klem achter een Alfa en kwamen als respectievelijk achtste en tiende over de finish. Die vijf punten brachten beide teams op gelijke hoogte met 55 punten, maar door een beter beste resultaat behoudt Alfa Romeo de zesde stek. Dat levert het team ook zo'n tien tot twaalf miljoen dollar extra op aan prijzengeld.

Wie denkt dat de tactiek van Alfa Romeo tot frustratie leidde bij Aston Martin, zit er volgens teambaas Mike Krack naast. Hij en het team hadden hier al op geanticipeerd. "Ik denk niet dat we gefrustreerd moeten zijn na deze race. Het was een geweldig einde van het seizoen en het had ook de andere kant op kunnen vallen", zei Krack. "Frustratie zou daar dus niet bij passen. Wel zag ik dat ze zich volledig op ons richtten. Enkele acties waren op het randje, maar ik denk dat wij er al op anticipeerden dat dit zou kunnen gebeuren. We wisten dus al dat we conservatief moesten zijn als we ze wilden passeren. Beide coureurs zijn daar denk ik goed mee omgegaan."

Eenstopper Vettel geen antwoord op tactiek Alfa Romeo

Aston Martin nam in Abu Dhabi ook afscheid van Vettel, die zijn helm aan de wilgen hangt. De Duitser scoorde een puntje met de tiende plek, maar was niet blij met zijn eenstopsstrategie. Die strategie was niet bedoeld als tegengas voor de tactiek van Alfa, aldus Krack. "We wilden hierbij niet naar Alfa kijken. Voor de race zat er weinig verschil tussen één pitstop en twee pitstops. In de race zag je ook dat sommige coureurs een eenstopper deden, terwijl anderen op een tweestopper zaten. Ricciardo kwam ook één keer naar binnen. Uiteindelijk proberen we onze kansen te maximaliseren. Daarbij hebben we niet naar Alfa gekeken. Ik begrijp wel dat Sebastian ietwat gefrustreerd was, want hij zag zijn teamgenoot voorbijkomen terwijl hij een andere strategie had."

Vettel ging in zijn stint op de mediums zo goed met de banden om, dat dit Aston Martin aanmoedigde om de eerste stint te verlengen en voor één stop te gaan. "Dat was ook een van de redenen. Als hij iets meer van de banden had gevraagd, dan hadden we hem waarschijnlijk drie of vier ronden eerder naar binnen gehaald. Hier hebben we doorlopend over gesproken. Je stelt voor de start van de race een optimale ronde voor de pitstop vast, die je de snelst mogelijke race oplevert", aldus Krack. "Daarna was het hoe dan ook lastig om iets te doen ten opzichte van de jongens ervoor, dus dan probeer je de snelst mogelijke race te rijden. Dit zijn besluiten die in een fractie van een seconde genomen moeten worden. Maar als ik terugkijk, denk ik dat het beter was om eerder te stoppen en over te stappen op een tweestopper."

Video: Vettel draait donuts na laatste F1-race in Abu Dhabi