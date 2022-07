Aston Martin zet vol in op aanblijven van Vettel: “Geen plan B”

Het is geen geheim dat Aston Martin graag verder wil met hun toprijder Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen neemt echter rustig de tijd om alle opties af te wegen. Zo moet hij eerst bepalen of hij nog langer in de Formule 1 actief wil blijven. Bovendien wordt hij in het geruchtencircuit genoemd als mogelijke vervanger van Daniel Ricciardo bij McLaren. Gezien de snelheid van beide teams zou dat een stap vooruit zijn.

Bij Aston Martin zet men nog altijd volledig in op een langer verblijf van Vettel. Toch hoeven we voor de zomerstop geen contractnieuws te verwachten, zo stelt teambaas Mike Krack. “We hebben een zeer goede relatie met Sebastian. Daarom hebben we geen deadline gesteld”, legt Krack uit in gesprek met Sport1. “Hij weet wat wij willen. Hij weet dat we dolgraag met hem verder gaan. Ergens komt een moment waarop we een beslissing moeten nemen. Ik heb echter niet het gevoel dat hij tijd probeert te rekken. Ik denk dat na de zomerpauze het moment is waarop men concreter kan en moet worden.”

Op dit moment zet Aston Martin alles op een langer verblijf van de viervoudig wereldkampioen. Een alternatief is nog niet voor handen, zo bevestigt Krack: “We hebben geen plan B. We praten op dit moment niet met andere rijders, want we willen dat Sebastian bij ons blijft.”