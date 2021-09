Asfalt Istanbul Park behandeld om nieuwe glijpartijen te voorkomen

De Formule 1 keerde in 2020 na negen jaar afwezigheid en gedwongen door de coronapandemie terug naar Istanbul Park. Het circuit even ten oosten van de Turkse metropool was al sinds 2011 niet meer door de Formule 1 gebruikt en werd daarom vlak voor de invalrace van 15 november 2020 nog maar even compleet opnieuw geasfalteerd. De werkzaamheden waren slechts een paar weken voor de Grand Prix klaar en toen de circuiteigenaren daags voor het raceweekend ook nog eens besloten om het asfalt met een sopje even flink schoon te vegen, lieten de gevolgen zich raden. De coureurs hadden het hele weekend moeite om grip te vinden en de problemen werden nog eens verergerd door regen in de kwalificatie en de race.

De coureurs klaagden steen en been over de ijsbaan, maar FIA-racedirecteur Michael Masi heeft de teams laten weten dat een herhaling van de glibberpraktijken van vorig seizoen niet te verwachten valt. De race-organisatie heeft een pakket maatregelen genomen om de grip te vergroten. Gecombineerd met de reguliere veroudering van het vorig jaar nieuw gestorte asfalt, zouden die er voor moeten zorgen dat er in het weekend van 8 tot en met 10 oktober gewoon gereden kan worden op Istanbul Park.

“We sturen elk seizoen regelmatig updates naar de teams over eventuele circuitwijzigingen voor komende evenementen”, zei Masi tegen Motorsport.com. “Of het nu gaat om nieuwe barrières, andere hekken, poorten, wat dan ook. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over gedeeltes die opnieuw bestraat moeten worden.”

Een team van de FIA heeft recent ook een inspectie uitgevoerd aan het circuit bij Istanboel en kwam tevreden terug. “Het oppervlak [van het circuit] in Turkije is met water gestraald, dat is waarschijnlijk de beste manier om het te omschrijven. Dat een gebruikelijke methode om de baan te behandelen. We hebben gezien dat die methode regelmatig wordt toegepast in Singapore, waar de openbare wegen die we gebruiken geregeld opnieuw worden geasfalteerd vanwege het verkeer.”

Brawn weerlegt kritiek

Overigens was niet iedereen het er over eens dat er vorig jaar te weinig grip was in Istanboel. Formule 1-directeur Ross Brawn vond dat het gladde circuit juist een goede uitdaging vormde voor de coureurs. “Ik begrijp dat de coureurs niet blij waren met de grip, maar dat was een gevolg van de late beslissing om hier te gaan racen, toen we de kalender in verband met COVID-19 moesten herzien. De coureurs zouden eens moeten onthouden dat het een wedstrijd is en dat het er om gaat wie er als eerste over de streep komt. Er was inderdaad weinig grip, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Sommigen hebben hun schouders er onder gezet en het opgelost, anderen vonden het afleidend. Het weekend heeft de uitersten getoond van de talenten van de coureurs.”

Overigens zal er in vergelijking met vorig jaar één ding echt anders zijn in Turkije. In 2020 werd Lewis Hamilton op Istanbul Park wereldkampioen. Dat zal volgend weekend zeker niet gebeuren.