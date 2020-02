Laatste laag asfalt Zandvoort gelegd: “Belangrijk vinkje gezet”

“We zijn klaar met asfalteren”, laat Van Overdijk tijdens een bezoek aan de Formule 1-test in Barcelona weten aan Ziggo Sport. “Het circuit is klaar. Er moet natuurlijk nog een aantal hekken worden geplaatst, maar het allerbelangrijkste, de lay-out van het circuit, is af. De laatste laag asfalt zit erop. Een jaar geleden waren we hier ook en zaten we nog in allerlei gesprekken. Een jaar verder hebben we gewoon een verbouwd circuit en een Grand Prix op 3 mei. Fantastisch. We hebben vandaag een heel belangrijk vinkje gezet.”

Van Overdijk zegt in de paddock van alle kanten belaagd te worden met reacties en vragen, zowel door de media als door de teams. “Iedereen wil weten hoe het zit met die kombochten en vraagt of ik foto’s kan laten zien”, vertelt hij. “Iedereen is enthousiast en kijkt uit naar het eerste weekend van mei.” Volgens Van Overdijk nemen alle Formule 1-teams hun grootste motorhome mee, dus ook Red Bull, dat met het Holzhaus behoorlijk wat vierkante meters in beslag neemt. “We hebben er [op de paddock] een enorme bak ruimte bijgekregen. Ze passen er allemaal keurig op”, klinkt het zelfverzekerd.

De werkzaamheden op Circuit Zandvoort in beeld: