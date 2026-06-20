Nu Hamilton eindelijk zijn eerste F1-overwinning voor Ferrari heeft behaald, wie deed er dan nog langer over?

Lewis Hamilton heeft het eindelijk gedaan. Bij de 31e poging heeft de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste overwinning voor Ferrari behaald.

Een blik in de geschiedenisboeken laat zien dat slechts drie coureurs nog meer tijd nodig hadden voordat ze voor het eerst triomfeerden met de Scuderia.

Carlos Sainz won bij zijn 32e poging, één meer dan Hamilton. Net als zijn opvolger bleef Sainz in zijn eerste seizoen bij Ferrari in 2021 zonder overwinning, maar hij pakte tenminste wel vier podiumplaatsen. De doorbraak van de Spanjaard kwam tijdens de Britse Grand Prix van 2022, maar hij zou in vier jaar in Maranello nog maar drie races winnen.

Eddie Irvine moest nog langer wachten, want hij won voor het eerst met Ferrari in zijn 50e race voor het team. Dat ondanks een podium bij zijn debuut, wat zijn enige top-drieklassering van het seizoen 1996 bleek te zijn.

In zijn eerste drie seizoenen als teamgenoot van Michael Schumacher behaalde Irvine 14 podiumplaatsen, maar pas tijdens de Australische Grand Prix van 1999 verbrak hij eindelijk de ban. Dat jaar zouden nog drie overwinningen volgen, voordat hij werd vervangen door Rubens Barrichello.

Jean Alesi, Ferrari 412T2, takes his first win Photo by: Sutton Images

Jean Alesi is echter onaantastbaar als het om deze statistiek gaat. De Fransman kwam in 1991 naar Ferrari als een van de grootste talenten van zijn generatie, maar arriveerde in moeilijke tijden in Maranello. Alesi presteerde wel, maar had alsnog maar liefst 68 grands prix nodig om zijn eerste succes te vieren tijdens de Canadese Grand Prix van 1995 – toevallig op zijn verjaardag.

Dit bleek zijn enige F1-overwinning te zijn. Alesi verliet Ferrari uiteindelijk na vijf jaar en stapte over naar Benetton toen Schumacher naar Maranello verhuisde.

Kijkend naar het totaalbeeld hadden de meeste Ferrari-coureurs minder dan 10 races nodig om te winnen. Velen, zoals Kimi Raikkonen en Fernando Alonso, wonnen bij hun debuut.

Ondertussen hadden onder anderen Sebastian Vettel, Niki Lauda en Michael Schumacher respectievelijk twee, vier en zeven grands prix nodig.