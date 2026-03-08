Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut
Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad heeft bij zijn Formule 1-debuut meteen punten gepakt. Zelf was hij verbaasd in duel te zitten met onder meer Max Verstappen.
Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Vanaf de negende startplaats had Arvid Lindblad een raketstart. De rookie won in de openingsronde maar liefst zes posities en lag zelfs even op de derde plaats, maar viel vervolgens wel weer terug. Uiteindelijk wist hij in de top-tien te blijven en eindigde hij op de achtste plaats, wat hem vier punten opleverde bij zijn debuut - beter dan ervaren teamgenoot Liam Lawson.
"Het voelt heel bijzonder", zegt Lindblad over zijn puntenfinish in Australië. "Ik bedoel, ik had dit resultaat niet verwacht. Punten scoren bij je debuut is echt heel goed, zeker als je kijkt waar we stonden in Bahrein. Dus veel dank aan het team en aan Red Bull Powertrains en Ford voor het werk dat ze hebben geleverd. Ik ben ook erg trots op mezelf. Ik denk niet dat ik dit weekend echt fouten heb gemaakt. Ik denk dat ik de auto in bijna elke sessie maximaal heb benut."
Arvid Lindblad was blij met zijn eerste F1-punten, maar genoot ook van de duels vooraan.
Foto door: Lars Baron / Getty Images
Door die sterke start zat Lindblad volop in gevecht met enkele gevestigde namen in de Formule 1, waaronder Lewis Hamilton en Max Verstappen. "Ja, dat was best cool", stelt Lindblad. "Alleen zeggen dat ik punten scoorde bij mijn debuut vat die race eigenlijk niet goed samen. Ik lag volgens mij op een gegeven moment zelfs P3 in de eerste ronde, wat best bizar is om over na te denken. De baan delen en vechten met Lewis, Max, Lando [Norrris] en al die gasten… dat is heel bijzonder. Ik had echt veel plezier."
De achtste plaats kwam als een verrassing voor Lindblad. Hij durft dan ook niet te zeggen of dit soort resultaten het hele jaar mogelijk zullen zijn voor Racing Bulls. "Dat weet ik niet", geeft hij toe. "Ik denk dat dit circuit heel uniek is door de energievraag. Dat zal dit jaar waarschijnlijk een veel grotere rol spelen dan in het verleden."
"Door de nieuwe motor heeft elk circuit andere karakteristieken, wat verschillende zwakke punten of sterke punten van de krachtbron zal blootleggen", stelt hij. "Om je vraag te beantwoorden: ik denk dat er elk weekend veel meer schommelingen tussen de teams zullen zijn. Dus het heeft geen zin om te speculeren. Ik ga nu gewoon proberen van dit moment te genieten, samen met het team kijken wat ik beter had kunnen doen, en me daarna richten op China."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne
Max Verstappen zag 'Mario Kart-achtige dingen' in inhaalrace F1 Australië
Mercedes start nieuw F1-tijdperk met één-twee, Max Verstappen P6
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Hadjar verrast in Melbourne met P3: "Heel ontspannen sessie"
Formule 1-coureurs verdeeld over dominantie Mercedes in Melbourne
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties