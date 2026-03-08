Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Vanaf de negende startplaats had Arvid Lindblad een raketstart. De rookie won in de openingsronde maar liefst zes posities en lag zelfs even op de derde plaats, maar viel vervolgens wel weer terug. Uiteindelijk wist hij in de top-tien te blijven en eindigde hij op de achtste plaats, wat hem vier punten opleverde bij zijn debuut - beter dan ervaren teamgenoot Liam Lawson.

"Het voelt heel bijzonder", zegt Lindblad over zijn puntenfinish in Australië. "Ik bedoel, ik had dit resultaat niet verwacht. Punten scoren bij je debuut is echt heel goed, zeker als je kijkt waar we stonden in Bahrein. Dus veel dank aan het team en aan Red Bull Powertrains en Ford voor het werk dat ze hebben geleverd. Ik ben ook erg trots op mezelf. Ik denk niet dat ik dit weekend echt fouten heb gemaakt. Ik denk dat ik de auto in bijna elke sessie maximaal heb benut."

Arvid Lindblad was blij met zijn eerste F1-punten, maar genoot ook van de duels vooraan. Foto door: Lars Baron / Getty Images

Door die sterke start zat Lindblad volop in gevecht met enkele gevestigde namen in de Formule 1, waaronder Lewis Hamilton en Max Verstappen. "Ja, dat was best cool", stelt Lindblad. "Alleen zeggen dat ik punten scoorde bij mijn debuut vat die race eigenlijk niet goed samen. Ik lag volgens mij op een gegeven moment zelfs P3 in de eerste ronde, wat best bizar is om over na te denken. De baan delen en vechten met Lewis, Max, Lando [Norrris] en al die gasten… dat is heel bijzonder. Ik had echt veel plezier."

De achtste plaats kwam als een verrassing voor Lindblad. Hij durft dan ook niet te zeggen of dit soort resultaten het hele jaar mogelijk zullen zijn voor Racing Bulls. "Dat weet ik niet", geeft hij toe. "Ik denk dat dit circuit heel uniek is door de energievraag. Dat zal dit jaar waarschijnlijk een veel grotere rol spelen dan in het verleden."

"Door de nieuwe motor heeft elk circuit andere karakteristieken, wat verschillende zwakke punten of sterke punten van de krachtbron zal blootleggen", stelt hij. "Om je vraag te beantwoorden: ik denk dat er elk weekend veel meer schommelingen tussen de teams zullen zijn. Dus het heeft geen zin om te speculeren. Ik ga nu gewoon proberen van dit moment te genieten, samen met het team kijken wat ik beter had kunnen doen, en me daarna richten op China."