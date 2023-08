Slecht nieuws voor Wolff: F1-teambaas breekt botten bij val van fiets

Toto Wolff is op dit moment aan het genieten van de Formule 1-zomerstop. Samen met vrouw Susie Wolff en zijn zoon Jack viert de Oostenrijker vakantie. Een val tijdens een ritje op de mountainbike leverde hem echter een botbreuk op. Op de Instagram van Susie Wolff is de Mercedes-teambaas te zien met zijn linkerarm volledig in het gips. "Een weekend vol actie om de zomervakantie af te trappen. De laatste foto laat zien hoe het mountainbiken voor Toto afliep", staat er geschreven.

Naar verluidt is bij de val opnieuw zijn elleboog gebroken. Het is namelijk niet de eerste keer dat de chef van het Duitse merk een blessure heeft opgelopen tijdens het fietsen. In 2014 gebeurde dit ook al. Toen brak Wolff zijn pols, elleboog, schouder en sleutelbeen - het betrof het toen zijn rechterarm - en moesten er schroeven in zijn pols en elleboog worden geplaatst. Het gebeurde tijdens een teamuitje in Oostenrijk met ongeveer twintig mensen. "Een slim iemand had het idee om te gaan racen, dat was ik ", legde hij destijds uit. "Toen was er een kettingreactie. Paddy Lowe raakte Kim Stevens op het wiel, omdat we zo hard raceten. Daarna vlogen een paar mensen, waaronder ik, van de fiets en viel Evan, onze elektronicaman, de zwaarste man, op me. Dat brak me in een paar stukken."

Hoe het ongeluk van afgelopen week precies is gebeurd, is nog niet bekend. Wolff heeft wel een aantal weken om te herstellen. De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort vindt 27 augustus plaats. De teambaas is niet de eerste in F1 die dit jaar een blessure oploopt bij een fietstocht. Kort voor de start van het F1-seizoen brak Aston Martin-coureur Lance Stroll beide polsen, waardoor hij de wintertests aan zich voorbij moest laten gaan. De Canadees zat tijdens de seizoensopener wel weer in de auto, al liet hij onlangs weten dat dat misschien iets te snel was.