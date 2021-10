Petronas blijft Mercedes F1 trouw ondanks wilde Aramco-geruchten

De Maleisische oliegigant Petronas is al sinds de terugkeer van Mercedes in de Formule 1 in 2010 sponsor en technisch partner van het Duitse fabrieksteam. De logo’s staan sindsdien prominent op de bolides en de brandstoffen en oliën hebben een belangrijke rol gespeeld in het binnenhalen van de vele wereldtitels. De deal tussen Mercedes en Petronas is al diverse malen verlengd. Het huidige contract, dat in 2019 getekend werd, loopt door tot eind 2025.

Ondanks die doorlopende deal berichtten diverse media afgelopen weekend dat Petronas de Formule 1 aan het einde van het seizoen zou verlaten, en Mercedes zou overstappen op de Arabische oliegigant Aramco. Volgens de geruchten zou Aramco bovendien de rol van titelsponsor gaan vertolken. Het blijkt echter te gaan om wilde speculatie. De samenwerking tussen Mercedes en Petronas blijft ook de komende jaren bestaan, zo melden beide partijen in een gezamenlijk statement: “Petronas en Mercedes werken al sinds 2010 in een langetermijnrelatie samen. Dit is voor beide partijen voordelig. Vorig jaar hebben we onze partnership uitgebreid met een nieuwe meerjarige cyclus. We zijn trots op onze samenwerking.”

De geruchten waren gebaseerd op de ambitieuze plannen van Aramco, dat de afgelopen jaren de sponsoring in de Formule 1 flink heeft opgekrikt. De logo’s van de producent zijn bij diverse races prominent langs de baan aanwezig. Bovendien krijgt Saudi-Arabië dit jaar voor het eerst een Grand Prix.

Petronas verlegt elders in het marketingprogramma wel de focus. Zo is het vanaf 2022 niet langer titelsponsor van het Sepang Racing MotoGP-team.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images