Antonio Giovinazzi verloor eind 2021 zijn Formule 1-zitje bij Alfa Romeo. De Italiaan vervolgde zijn weg afgelopen jaar in de Formule E en was tevens reserverijder bij Ferrari. Die rol deelde hij met voormalig Haas-coureur Mick Schumacher, die inmiddels is overgestapt naar Mercedes. Giovinazzi was even in de race om het stoeltje van de Duitser bij Haas over te nemen, maar dat ging uiteindelijk naar Nico Hülkenberg. Inmiddels wordt steeds duidelijker wat Giovinazzi in 2023 gaat doen.

Eerder deze week bevestigde Ferrari dat de Italiaan onderdeel wordt van het Hypercar-team. Hij gaat dit combineren met zijn rol als reservecoureur bij het Formule 1-team van Ferrari. De Scuderia kiest ervoor om de Italiaan aan te houden. Vier van de zeven WEC-races clashen echter met Grand Prix-weekends. Tijdens die wedstrijden is Robert Shwartzman de eventuele invaller. Dit geldt voor de races in Saudi-Arabië, Azerbeidzjan, Groot-Brittannië en Brazilië.

Na twee Formule 2-seizoenen ging Shwartzman in 2022 verder als test- en ontwikkelingscoureur bij Ferrari. Hij maakte geregeld testkilometers en nam als rookie twee officiële vrije trainingen voor zijn rekening. Ook was hij van de partij tijdens de post season test in Abu Dhabi. Zijn nieuwe rol betekent dat er ruimte is voor andere raceplannen. Onlangs testte Shwartzman, die niet meer onder de Russische vlag mag racen en nu een Israëlische licentie heeft, op Sebring een IndyCar-auto van Chip Ganassi Racing. Over zijn verdere plannen in 2023 is verder nog niets bekend.

Robert Shwartzman in actie met de F1-75 in Abu Dhabi. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images