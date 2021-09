Giovinazzi reed Russische GP zonder teamcommunicatie

De zondagmiddag van de Italiaan werd bijzonder lastig toen de teamradio het niet meer deed. Via het bord aan de pitmuur kon de communicatie in zekere zin voortgezet worden, maar dat maakte het er niet makkelijker op. Na de start had de Alfa-rijder een touché met Mick Schumacher waardoor hij terugviel tot de negentiende plaats. Giovinazzi was door het gebrek aan communicatie een van de laatste coureurs die in de slotfase, toen het regende, binnenkwam voor regenbanden. Hij eindigde daardoor als zestiende terwijl teamgenoot Kimi Raikkonen een paar punten scoorde.

“Ik raakte iemand in de tweede bocht en verloor daar wat posities”, vertelde Giovinazzi achteraf. “Ik had vanaf de eerste ronde geen radio mee, ik kon onmogelijk communiceren met het team en het was een lastige race vanwege het sparen van brandstof. Ik probeerde op het rechte stuk naar mijn team te kijken om te zien wat ik moest doen, maar het was een rommeltje. Daarna had ik met de regen helemaal geen communicatie meer. De stilte was lastig, vanaf de eerste ronde was het een worsteling. Het was ook moeilijk om anderen in te halen, daarmee verloor ik ook veel tijd. In de frisse lucht was het tempo goed. Maar we verloren veel tijd.”

Na sterke kwalificaties in Zandvoort en Monza moest Giovinazzi in strijd voor lijfsbehoud een goede race afwerken. Het tweede zitje bij Alfa Romeo is de enige die op dit moment nog niet bezet is. Een crash in de trainingen en de problemen op zondag deden hem wat dat betreft geen goed. “Dit was een moeilijk weekend”, concludeerde teambaas Frederic Vasseur in gesprek met Motorsport.com. “Zaterdag hadden we problemen met de remmen. Ik wil niet zeggen dat het een slechte race was, we hadden gewoon veel problemen. Het eerste was contact in de eerste bocht. Mick raakte de achterkant van Antonio, waardoor hij rechtdoor ging. De vloer was beschadigd en hij zat klem achter een groepje. Toen verloren we de communicatie ook nog en moesten we op de ouderwetse manier signalen versturen. Als je dan orders moet geven over het managen [van banden en brandstof] is dat zeer lastig. We konden geen details geven over de situatie en wij hoorden hem ook niet. Aan het begin konden we hem nog bereiken, maar de communicatie was op een gegeven moment helemaal weg.”

Met betrekking tot de toekomst van Giovinazzi voegde Vasseur toe: “Je hoeft niet te kijken naar één sessie. De laatste weekenden was het tempo erg goed, zeker in de kwalificaties op Monza en Zandvoort. Dit weekend zag het er ook goed uit.”