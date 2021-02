Giovinazzi droomt van podium met Alfa Romeo: "Team verdient het"

Alfa Romeo maakte vorig jaar geen geweldige indruk. Mede door de tegenvallende prestaties van de Ferrari-krachtbron scoorde het team maar acht punten. Ondanks de stabiele regels heeft Giovinazzi goede hoop dat de renstal uit Hinwil dit jaar een stuk sterker voor de dag kan komen.

“We weten dat het opnieuw een lastig jaar kan gaan worden, maar ik ben vol vertrouwen dat het harde werk dat gedurende de winter in de fabriek heeft plaatsvonden, zijn vruchten af zal werpen. Ik heb zelf ook heel hard gewerkt en kijk ernaar uit om in de auto plaats te nemen voor de test en de eerste race”, aldus Giovinazzi, die aan zijn derde seizoen begint bij Alfa Romeo, bij de onthulling van de C41. “Dat ik twee volledige seizoenen bij het team achter de rug heb, betekent dat ik de mensen om mij heen nu veel beter ken, wat ons werk ten goede zal komen.”

“Mijn doel is hetzelfde als anders: samen veel punten scoren”, vervolgde de 27-jarige coureur uit Martina Franca. “En mijn droom is om met dit team een podium te scoren, dat staat bovenaan het verlanglijstje. We moeten eerst kijken waar we staan qua performance en snelheid, maar ik ben ervan overtuigd dat we het dit jaar zeer goed kunnen doen.” De laatste keer dat het Zwitserse team een podiumplek in de Formule 1 scoorde, was in 2012. Kamui Kobayashi finishte als derde in zijn thuisrace in Japan, nadat Sergio Perez eerder dat jaar al twee tweede plaatsen en een derde stek had behaald met Sauber. Giovinazzi: “Een podium scoren zou de ultieme droom zijn. Het is ook wat het team verdient.”

'Goede combinatie'

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur liet maandag bij de presentatie van de nieuwe auto weten erg blij te zijn met het feit dat er voor het derde achtereenvolgende seizoen met dezelfde rijders wordt gewerkt. “Je hebt coureurs nodig die goed met elkaar samenwerken en het team kunnen helpen met het maken van progressie”, zei de Fransman. “Met Kimi en Antonio hebben we een goed rijderspaar, een goede combinatie van coureurs die elkaar aanvullen en een zeer positieve en productieve band hebben met elkaar én met het team. Na drie jaar samen opgetrokken te hebben, ken je elkaar door en door. Je weet precies wat de coureurs willen, zowel in als buiten de auto, en dat zal ons enorm helpen om verder vooruit te komen.”