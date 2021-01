Giovinazzi niet blij met keuze van Ferrari voor Sainz

De 27-jarige Italiaan is al jaren Ferrari-junior en dacht in die hoedanigheid kans te maken op het stoeltje bij de Scuderia, maar op het hoofdkantoor in Maranello koos men uiteindelijk voor het talent van McLaren-coureur Sainz. Dat was een flinke teleurstelling, zo geeft Giovinazzi in een interview met het Italiaanse Autosprint toe. “Natuurlijk heb ik de beslissing van Ferrari niet zo heel goed ontvangen. Dat lijkt me duidelijk. Ik ben nog steeds in dienst van Ferrari en ik dacht dat er voor mij een kans zou zijn om voor de Scuderia te racen. Misschien was het gewoon niet het juiste moment voor mij.”

Daarmee geeft Giovinazzi aan dat het juiste moment er nog wel een keer kan komen. Hij heeft dan ook nog altijd de hoop om ooit voor Ferrari te racen. “De keuze voor Sainz betekent niet dat ik dat stoeltje in de toekomst niet meer kan bemachtigen. Een zitje bij Ferrari zal altijd mijn droom blijven”, aldus Giovinazzi die nog niet echt tot volle wasdom lijkt te zijn gekomen in de Formule 1, maar ondanks de concurrentie van een nieuwe generatie Ferrai-junioren wel een jaar langer bij Alfa Romeo mag blijven.

“Ik heb nooit iets cadeau gekregen in mijn carrière", vervolgt hij. “Ik heb altijd hard moeten knokken om een plekje te verdienen. Op dit moment ben ik gefocust op Alfa Romeo. Ik wil mijn team zo veel mogelijk vooruit helpen en daarom wil ik graag een podiumplaats. Om dat te doen, moet ik mezelf blijven verbeteren en mijn kansen grijpen. Laten we kijken of dat in 2021 lukt.”