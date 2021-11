Giovinazzi hoopt snel op nieuws van Alfa Romeo: “Goed of slecht”

De Formule 1-grid voor het seizoen 2022 is bijna ingevuld. Alfa Romeo heeft als enige nog een plekje beschikbaar, naast de eerder aangekondigde Valtteri Bottas. Bij het Zwitserse team is Antonio Giovinazzi bezig aan zijn derde jaar. De verwachting is dat de Italiaan zijn congé krijgt en het team kiest voor Formule 2-coureur Guanyu Zhou, zeker nu de beoogde overname door Andretti Autosport geklapt is.

Op de donderdag van het Grand Prix-weekend in Mexico kreeg Giovinazzi de vraag of er al nieuws is over zijn toekomst. Daarover was hij vrij duidelijk: “Ik weet niet of dit goed of slecht nieuws is, maar ik heb nu nog geen nieuws. We wachten dus maar af. We zullen het de komende weken horen. Ik probeer er elke week naar te vragen. Desondanks heb ik nog steeds geen antwoord gehad. Helaas is het niet anders. Het is zeker niet ideaal om naar een circuit af te reizen zonder dat je weet of je daar volgend jaar nog rijdt of wat er gaat gebeuren. Maar het is niet anders.”

Duidelijkheid is beter voor iedereen

De Italiaan heeft dit seizoen slechts één punt gescoord door in Monaco als tiende te eindigen. Teamgenoot Kimi Raikkonen heeft zes punten achter zijn naam staan. Giovinazzi erkent dat het stressvol is om aan de laatste fase van het seizoen te beginnen zonder informatie over zijn toekomst: “Het is zeker niet eenvoudig, maar ik kan er niets aan doen. Het enige dat ik kan doen is hard rijden en resultaten boeken. Het is niet aan mij om de beslissing te nemen. Hopelijk krijgen we snel goed of slecht nieuws, zodat we in elk geval weten wat er staat te gebeuren. Dat is beter voor iedereen binnen het team.”